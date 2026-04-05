NELKEが、初のツーマンライブツアー『MERGE』（マージ）を10月より開催する。

（関連：【画像あり】『NELKE ONE MAN LIVE TOUR 2026「VAST RESONANCE」』ライブ写真）

本ツアーは、これまで先輩バンドとの共演企画『GACHI』を開催してきたNELKEが、同世代でシーンをともに盛り上げていくアーティストと交わるツーマンイベントとして新たに立ち上げた企画。10月14日の大阪 BIGCAT公演を皮切りに、10月27日に愛知 DIAMOND HALL、11月18日に神奈川 KT Zepp Yokohamaにて開催される。

『MERGE』＝“融合／混合”をコンセプトに掲げ、同世代ならではの熱量や感覚がぶつかり合うことでそれぞれの音楽や想いが交差。単なる共演にとどまらない新たな化学反応を生み出すツーマンライブとなる。

第1弾出演アーティストとして、愛知公演にNOMELON NOLEMONの出演が決定。現在、愛知公演のみチケット受付中だ。他公演の出演アーティストは後日発表予定となっている。

なおNELKEは、4月3日より自身最大規模のワンマンライブツアー『VAST RESONANCE』を開催中だ。

（文＝リアルサウンド編集部）