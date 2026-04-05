SV女子チャンピオンシップの組み合わせが決定！ 10日に開幕
5日（日）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のチャンピオンシップの組み合わせが決まった。
レギュラーシーズンの上位8チームが進出するSVリーグ女子のチャンピオンシップ。5日に行われたレギュラーシーズン最終戦の結果、埼玉上尾メディックスが8位で進出することが決定し、全8チームが出そろった。
レギュラーシーズン優勝のNECレッドロケッツ川崎は8位の埼玉上尾、2位のSAGA久光スプリングスは今季躍進を見せ7位に入った群馬グリーンウイングス、こちらも躍進を遂げ3位に入ったPFUブルーキャッツ石川かほくは6位のクインシーズ刈谷、昨季女王でレギュラーシーズン4位の大阪マーヴェラスは5位のヴィクトリーナ姫路との対戦が決まった。
チャンピオンシップは10日（金）に開幕。準々決勝はレギュラーシーズンの上位チームのホームにて2戦先勝方式のトーナメント戦にて行われる。
■SVリーグ女子 チャンピオンシップ準々決勝組み合わせ
NEC川崎（1位）vs 埼玉上尾（8位）
大阪MV（4位）vs 姫路（5位）
PFU（3位）vs 刈谷（6位）
SAGA久光（2位）vs 群馬（7位）