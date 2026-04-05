大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の最終第22節が4日（土）と5日（日）に行われた。

前節を終え、22勝20敗で8位の埼玉上尾メディックスは6勝36敗で12位の岡山シーガルズとホームで対戦した。GAME1をフルセットの末、ものにした埼玉上尾。翌GAME2はセットカウント1-3で敗れたものの、他カードの結果を受けてレギュラーシーズン（RS）8位を確定させ、残り1枠のチャンピオンシップ（CS）出場権を獲得した。

21勝21敗の9位で今節を迎えたデンソーエアリービーズは、Astemoリヴァーレ茨城と激突した。GAME1は勝負強さを見せたデンソーに軍配。CS進出に向けてGAME2でも白星を挙げたいデンソーだったが、セットカウント1-3で負けを喫した。この敗戦によりデンソーは埼玉上尾を上回ることができず。昨シーズンはベスト4入りを果たしたデンソーだが、今シーズンはCS進出を逃すこととなった。

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すでにCS進出を決めているクインシーズ刈谷とNECレッドロケッツ川崎の戦いは、両日ともに刈谷のストレート勝利となった。上位のNEC川崎を相手に、ホーム最終戦で好成績を残した刈谷。クォーターファイナルに向けて弾みをつけた。

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一方、こちらもCSの出場権を獲得しているチーム同士、群馬グリーンウイングスとヴィクトリーナ姫路の対決。GAME1はホームの群馬がセットカウント3-1で制したものの、GAME2は姫路のストレート勝利に。RS最終節を1勝1敗で締めくくった。

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RS7位だった昨シーズンに比べ、苦しいシーズンを過ごした東レアローズ滋賀はホーム最終戦でPFUブルーキャッツ石川かほくと対戦。上位のPFUに対し、奮闘した東レ滋賀だったが結果は2連敗。今シーズンは6勝38敗の13位で幕を閉じた。

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そのほか、大阪マーヴェラスはＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズとのアウェー戦で、SAGA久光スプリングスはアランマーレ山形とのホーム戦で両日ともにストレート勝利を飾った。

RSも終了し、いよいよ2戦先勝方式のチャンピオンシップに突入。4月10日（金）から14日（火）にかけてクォーターファイナルが行われ、NEC川崎（RS1位）vs 埼玉上尾（RS8位）、SAGA久光（RS2位）vs 群馬（RS7位）、PFU（RS3位）vs 刈谷（RS6位）、大阪MV（RS4位）vs 姫路（RS5位）が、RSの順位が上位であるクラブのホームで開催される。なお、GAME3は1勝1敗になった場合のみ開催される。

■大同生命SV.LEAGUE WOMEN 第22節 GAME1結果



デンソーエアリービーズ 3-1 Astemoリヴァーレ茨城

（25-15、25-22、20-25、25-23）



群馬グリーンウイングス 3-1 ヴィクトリーナ姫路

（25-21、15-25、25-19、25-19）



埼玉上尾メディックス 3-2 岡山シーガルズ

（25-19、16-25、25-19、21-25、15-13）



ＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズ 0-3 大阪マーヴェラス

（25-27、21-25、18-25）



クインシーズ刈谷 3-0 NECレッドロケッツ川崎

（25-21、25-23、26-24）



SAGA久光スプリングス 3-0 アランマーレ山形

（25-20、25-12、25-20）



東レアローズ滋賀 2-3 PFUブルーキャッツ石川かほく

（25-27、18-25、25-23、25-20、11-15）

■大同生命SV.LEAGUE WOMEN 第22節 GAME2結果



デンソーエアリービーズ 1-3 Astemoリヴァーレ茨城

（22-25、25-20、19-25、22-25）



群馬グリーンウイングス 0-3 ヴィクトリーナ姫路

（15-25、21-25、19-25）



埼玉上尾メディックス 1-3 岡山シーガルズ

（20-25、21-25、25-23、16-25）



ＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズ 0-3 大阪マーヴェラス

（23-25、21-25、22-25）



クインシーズ刈谷 3-0 NECレッドロケッツ川崎

（28-26、25-13、25-19）



SAGA久光スプリングス 3-0 アランマーレ山形

（25-17、25-18、32-30）



東レアローズ滋賀 1-3 PFUブルーキャッツ石川かほく

（20-25、17-25、25-23、20-25）