日本人レスラーの“秘書役”を務める美人レスラーが、秘めたるポテンシャルを大開放。“脱いだらすごい”と言わんばかりの圧巻美ボディに多くの反響が寄せられている。

【画像】美人秘書レスラー、“分厚い肉体美”見せつける全身ショット

WWEスーパースターのキアナ・ジェームズが4日、自身のインスタグラムを更新。鍛え上げられた美ボディを見せつける挑発的な全身ショットを公開した。

公開された写真では、鮮やかな赤のキャミソールにタイトな黒のミニスカート、そして黒のロングブーツを合わせた、彼女の持つ「実業家キャラ」としての洗練さと「アスリート」としての野性味が同居する姿を披露。特筆すべきは、メイクアップチェアに深く腰掛け、両手を頭の後ろに回したポーズで強調された肩から二の腕にかけての分厚い筋肉で、浮き上がる筋肉の筋と完璧なプロポーションは過酷なトレーニングの賜物であり、彼女のポテンシャルの高さを表している。

キアナは昨年の怪我による長期欠場から復帰して以降、その評価を劇的に高めている。日本人スーパースターであるジュリアのパートナーとしてしたたかに任務を遂行する傍ら、リング上での確かな技術でプレーヤーとしても存在感を発揮。「いつジュリアを裏切るのか」とやきもきするユニバース（WWEファンの愛称）もいるほどだ。

今回の投稿にキアナは「Hella Good（めちゃくちゃ最高）」と短く自信に満ちたコメントを投稿。またコメント欄には、ケラニ・ジョーダンやニッキー・ガルシアといった同僚たちも称賛の声を寄せており、公開から間もなく1.1万件以上の「いいね！」を記録している。ファンからは「美しい」「ゴージャスだ」「仕上がってる」「もっと試合に出て！」といった熱狂的なコメントが寄せられていた。

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