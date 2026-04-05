Ｊ１ＦＣ東京のＭＦ佐藤龍之介（１９）が、６月の北中米Ｗ杯に向けて猛アピールを誓った。

佐藤は５日の明治安田Ｊ１百年構想リーグ第９節のホーム町田戦で、普段の左サイドハーフではなくツートップの右サイドで先発。前半２４分にはペナルティーエリア手前からシュートを放つ場面もあった。

しかし、両チームともにゴール前でチャンスを決め切れず。０―０でＰＫ戦に突入した。町田のキッカーは全員が成功した一方で、ＦＣ東京は町田のＧＫ谷晃生に苦しめられ連勝を逃した。

試合後に佐藤は「やっぱりチームの勝利がまず第一で、その中で自分がゴールなどで貢献したかった」と悔しい表情。佐藤は日本代表の英国遠征でフィールドプレーヤーとしては唯一Ｊチームから招集されたものの、体調不良もあり２試合出場なしに終わった。

現在は体調も回復しているが「やっぱり圧倒的なプレーと数字と、全てを残さないとＷ杯にはつながっていかないと思う」と厳しいメンバー争いを覚悟。Ｗ杯メンバーの発表も迫る中で「ＦＣ東京で優勝することもアピールの一つになると思うので、そこはしっかり両方求めていきたい」と特別大会での優勝と、個人の数字の両方にこだわっていく構えだ。