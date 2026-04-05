西野夢菜が、3月31日（火）発売の「週刊SPA!」（扶桑社）の「このあと、どうする？」に登場した。

西野夢菜

「週刊SPA!」

西野夢菜が妄想デート撮グラビア「このあと、どうする？」に登場。シナリオを手掛けたのは、たかし（トレンディエンジェル）。

雨が降る夜、突然僕の家に現れた、元カノの妹。ずぶ濡れの彼女を見かねて、僕はシャワーに入るよう促すが…。

＜プロフィール＞

2001年、茨城県生まれ。2022年、グラビアデビュー。Fカップのマシュマロボディを武器に、各誌表紙を飾る。現在、ディーラーもできるポーカー好きタレントとして話題に。最新情報は、X（@YumenaNishino）、Instagram（@yumena_nishino）をチェック。

撮影／細居幸次郎 ヘアメイク／升田みづき スタイリング／田中あゆ美

週刊SPA! 4月7・14日号

3月31日（火）発売

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