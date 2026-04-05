女性７人組アイドルグループ「ＳＷＥＥＴ ＳＴＥＡＤＹ」が５日、千葉・幕張メッセ国際展示場ホールでデビュー２周年公演「ＳＷＥＥＴ ＳＴＥＡＤＹ ２ｎｄ ＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹ ＬＩＶＥ『ＳＷＥＥＴ ＳＴＥＰ』」を開催した。

初シングルの表題曲「ぱじゃまぱーてぃー」や先月２５日に発売し、ＳＮＳでバズり中の最新曲「ＳＷＥＥＴ ＳＴＥＰ」など全２６曲を披露。グループ最大規模の会場に集まった、２日間でのべ１万人の「すいでぃー（ファンの総称）」を熱狂させた。

アンコールではグループ初のアリーナ単独ライブ（８月２３日、神奈川・ぴあアリーナＭＭ）の開催をサプライズ発表。すいでぃーからは「おめでとう」の声が飛ぶ中、音井結衣は「知らなかった。いつも応援してくれて、本当に２年間ついてきてくれてありがとうございます」と感謝。庄司なぎさも「今年の目標をメンバーで『幕張メッセとアリーナに立つ』ってメンバーで話し合っていた。どっちもかなえられるとは思わなかったので、本当にうれしい」と感慨深げに語った。

また、塩川莉世は「幕張メッセに２ＤＡＹＳに立てるだけでもうれしかったのに、すいでぃーがこうやって幸せを願ってくれているからこそ、こういう発表ができて本当にうれしい」と涙ながらに喜んだ。その後、７人はステージ上で抱き合いながら喜びを分かち合うと、グループ始まりの１曲「始まりの合図」を熱唱。塩川は「今日は本当にありがとうございました。３年目のＳＷＥＥＴ ＳＴＥＡＤＹもよろしくお願いします」と叫び、ありったけの感謝を伝えた。