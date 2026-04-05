◆スケートボード 日本オープン（５日、アークタウン宇都宮）

女子ストリート決勝が行われ、２０２４年パリ五輪銀メダルの赤間凛音（りず）が１５２・３３点で優勝。同金メダルの吉沢恋（ここ、ＡＣＴ ＳＢ ＳＴＯＲＥ）は１５１・２１点で２位に続き、伊藤美優は１４４・７２点で３位だった。

４５秒間に自由に滑る「ラン」３本、一発技の「ベストトリック」３本のベストスコア計２本の合計得点で競う決勝。赤間はランで首位に立つと、ベストトリックでは代名詞の「バーレーグラインド」を決めて表彰台のてっぺんに立ち、「すごくうれしい」とさわやかな笑顔で話した。

２８年ロサンゼルス五輪へ向けての予選大会は６月から始まる。国内最高峰の大会で勢いをつけたが油断は一切無い。「自分はいつも追いかける立場にいないといけないですが、『追いかけてきている』って思っちゃったりして、焦りや緊張が出てきてしまいます。自分の力を最大限に発揮することに集中したい」。五輪２大会連続表彰台へ、まずはし烈な国内選考から勝ち抜く。