人気コスプレイヤーのえなこが2日、「KFC 次世代モデル店舗 相模原大野台店 オープニングセレモニー＆新商品『ちゅる～りぃ』発表会」に「1日店長」として登場した。



【写真】ケンタッキー風の衣装に身を包んだえなこ ストローを口にして超カワイイ

えなこはKFC をイメージした特別衣装で登場し、「ケンタッキーをイメージし、赤と白色を使ってキュートにまとめました。ウィッグもチキンのカリっとした衣をイメージした色にしました!」とこだわったことを明かした。「1日店長」の証としてオリジナルデザインのタスキが贈られ「(ちゅる～りぃの)顔がついていてすごくかわいいタスキです!」と笑顔でコメント。



続いて、「1日店長」の最初の業務として、新商品ゼリードリンク「ちゅる～りぃ」を試飲した。「ちゅる～りぃ(ブルーハワイ)」について「下の方にあるレモンゼリーが ちゅるんと口の中に入ってきて炭酸がそのあと追いかけて来てめちゃくちゃおいしいです!色も爽やかだし青春の味がします」と驚いた様子で食感をレポート。「ちゅる～りぃ(ピンククランベリー)」については、「ピンククランベリーの味がしっかりしていて、ちょっと甘めの味でとってもおいしいです!ブルーハワイと色が違うので、お友達と来て、合わせて買って写真撮っても可愛いですし、この後暖かくなる春の季節にちょうどいいなと思いました」とコメントし、商品の新感覚な食感や見た目のかわいらしさをアピールした。



（よろず～ニュース編集部）