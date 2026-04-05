特別リーグも半分を終えた

J1百年構想リーグの第9節が4月4日、5日にかけて各地で行われた。

鹿島アントラーズが水戸ホーリーホックに敗れ、WESTではヴィッセル神戸が首位にたった。今節で特別リーグは1巡目を終えた。

EASTでは、水戸が鹿島をホームに迎えてJ1で初となる茨城ダービーになった。水戸が1点リードで試合終盤まで進んだが、鹿島がPKで意地の同点ゴール。それでも、水戸がPK戦で勝利して勝ち点2をゲットした。FC東京はFC町田ゼルビアとの2連戦。MF佐藤龍之介が先発出場したが、町田の守備陣を崩せず、0-0で終了し、PK戦で敗れた。

柏レイソルは横浜F・マリノスを3-0で撃破。3連勝で順位を6位に上げた。浦和レッズは川崎フロンターレと対戦し、試合終盤に劇的ゴールを決められ2-3で惜敗した。

WESTでは、神戸がファジアーノ岡山から4ゴールを奪って首位に。ガンバ大阪は京都サンガF.C.に勝利して11連戦の初戦を白星で飾った。清水エスパルスがV・ファーレン長崎に3-0で快勝し、順位を4位に上げた。アビスパ福岡とサンフレッチェ広島の一戦は前半16分に福岡DF橋本悠が頭で決勝弾を叩き込み、1-0で今季初となる90分内での白星を挙げた。広島はまさかの4連敗となった。

特別リーグも第9節を終えて、次の試合から2巡目を迎える。6月にはワールドカップも控えており、J1リーグもさらなる盛り上がりを見せていくはずだ。（FOOTBALL ZONE編集部）