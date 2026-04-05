フリーアナウンサーで女優の田中みな実（39）が、4日放送のTBSラジオ「田中みな実 あったかタイム」（土曜後6・30）に出演。自身が週刊誌で撮影された際の、写真の金額の相場をゲストから知らされ、驚く場面があった。

田中はゲストの「ドランクドラゴン」鈴木拓とトークを展開。田中が週刊誌に写真を撮られたというエピソードを語ると、鈴木は「こんなの3000円もしないんじゃない？」と言及。田中は「え、どういうこと？写真が？」と疑問を投げかけた。

鈴木は「俺、昔に聞いたの。“僕は張り込みやってまして”みたいな張り込みの人がいて。1個1個の金額いくらですか？って聞いたら、俺は3000円だった」と、自身の写真の相場が3000円であると告白。田中についても「田中さん、安い金額だった。3500円」と暴露した。田中は「うそでしょ？ピー音入れて！恥ずかしい！」と慌てふためいていた。

鈴木が「田中さんは3500円。俺より500円上でした」とたたみかけると、田中は「だから最近撮られないんだ。3500円になっちゃったから」とうなずき、「3800円くらいにならない？私、頑張る。いろんな作品に出て…」と金額アップをもくろんでいた。