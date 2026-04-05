犬語でわんこを諭す女の子の姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で39万回再生を突破し、「可愛すぎる」「愛おしい…」「幸せに溢れている」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『2匹の犬がケンカをしている』と勘違いした女の子→まさかの『犬語』を使って仲裁】

みんなで家族旅行へ

YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」の投稿主さんは、豆柴の『うに』くん、ゴールデンレトリバーの『おから』ちゃん、1歳の女の子『ほの』ちゃんの仲睦まじい姿を紹介しています。今回は、家族旅行でのワンシーンを投稿したそう。

家族旅行には、うにくんとおからちゃんも同行したといいます。広々とした草むらを走り回ったり、お店に入って休憩したり…。たくさん遊んだあとは、この日の宿へ。

うにくんとおからちゃんは、宿の部屋が大変気に入ったようです。テンションが上がって、ワンプロを始めてしまいました。噛みつくフリをしながら、部屋中を走り回っていたそうです。

犬語を使って仲裁！？

そこへ、ほのちゃんが登場。ほのちゃんは、2匹の間をかきわけるようにして進んでいったといいます。「仲裁してくれるのかな？」と思ったものの、どうやらリモコンを取りに行っただけだったよう。

リモコンを手に入れて大満足のほのちゃんは、やっとのことで2匹がワンプロしていることに気が付きます。しばらく呆然と眺めていたものの、やはり2匹の間を取り持つことにした模様。「わんわん！」と犬語を使って、2匹に注意をしたのでした。あまりに可愛い姿に、思わずキュン…♡

女の子の優しさに感嘆♡

それでも、2匹のワンプロは終わりません。ほのちゃんは、暴れ回る2匹についてまわり、「わん！」と諭したといいます。ほのちゃんの尽力が功を奏し、やっとワンプロが収束したそうです。

落ち着いたおからちゃんを、「えらい」と言わんばかりに抱きしめたほのちゃん。2匹の食事中は、またケンカが起こらないように傍で見守っていたといいます。3兄妹の微笑ましいワンシーンは、見ているだけで心が浄化されそうです…♡

この投稿には「素敵なご家族だな」「癒しをありがとうございます」「穏やかな気持ちになります」などの温かなコメントが寄せられています。

うにくん＆おからちゃん＆ほのちゃんの微笑ましい日常は、YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」の他の投稿からチェックすることができます。ぜひ遊びに行ってみてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。