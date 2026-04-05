話のネタになりそうな「秋田県のお土産」9選！ 2位「ババヘラ・アイス」を抑えた1位は？【2026年調査】
長い冬が終わりを告げ、春の足音が聞こえ始めるこの時期は、旅の思い出もより鮮明に残ります。定番から隠れた名作まで、手渡した相手の笑顔が引き出せるような魅力的なラインナップに注目が集まりました。
All About ニュース編集部では、2026年3月24日の期間、全国20〜70代の男女250人を対象に、お土産に関するアンケートを実施しました。その中から、話のネタになりそうな「秋田県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
▼回答者コメント
「独特なネーミングや販売スタイルで有名なお土産で、由来や売り方の話ができるので盛り上がりやすいと思うから」（60代男性／神奈川県）
「バラの形をしたアイスがきれいで美しく繊細。食べるのがもったいないと思わせる美しさ。女性ウケすると思う」
「名前にインパクトがあるし有名なアイスだから話のネタになりそうなので」（30代女性／石川県）
▼回答者コメント
「秋田名物の『いぶりがっこ（燻製たくあん）』をタルタルソースにしているという組み合わせがかなりユニークで、『え、漬物がソースに？』と驚きが生まれます」（20代男性／福井県）
「何につけて食べるか盛り上がりそうだから」（30代女性／奈良県）
「秋田のお土産って感じで、美味しそうだと思ったから」（30代女性／神奈川県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年3月24日の期間、全国20〜70代の男女250人を対象に、お土産に関するアンケートを実施しました。その中から、話のネタになりそうな「秋田県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
2位：ババヘラ・アイス（進藤冷菓）／45票秋田の夏の風物詩として知られる「ババヘラ」。道端でおばちゃん（ババ）がヘラを使ってバラのように盛り付ける姿は秋田ならではの光景です。その味を自宅で楽しめるセットは、ビビットなピンクと黄色の色彩も相まって、視覚的にも秋田の旅情を共有できる素晴らしいネタ土産です。
▼回答者コメント
「独特なネーミングや販売スタイルで有名なお土産で、由来や売り方の話ができるので盛り上がりやすいと思うから」（60代男性／神奈川県）
「バラの形をしたアイスがきれいで美しく繊細。食べるのがもったいないと思わせる美しさ。女性ウケすると思う」
「名前にインパクトがあるし有名なアイスだから話のネタになりそうなので」（30代女性／石川県）
1位：いぶりがっこのタルタルソース 燻（伊藤漬物本舗）／49票秋田名物「いぶりがっこ」を刻んで入れたタルタルソースが堂々の1位。伝統的な風味と洋風ソースの融合は、「野菜にも揚げ物にも合う万能さ」と「意外な組み合わせ」で話題性抜群。現代的に進化した秋田の食文化を伝える逸品として高く評価されました。
▼回答者コメント
「秋田名物の『いぶりがっこ（燻製たくあん）』をタルタルソースにしているという組み合わせがかなりユニークで、『え、漬物がソースに？』と驚きが生まれます」（20代男性／福井県）
「何につけて食べるか盛り上がりそうだから」（30代女性／奈良県）
「秋田のお土産って感じで、美味しそうだと思ったから」（30代女性／神奈川県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)