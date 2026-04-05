福山潤、劇場版『暗殺教室』の“同窓会”秘話 内容を知らされず「ずっとサプライズ！」
声優の福山潤が5日、都内で行われたアニメ『暗殺教室』の完全新作『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』公開記念舞台あいさつに登壇した。
【写真】殺せんせーカラーのイエローとブラックの衣装で登場した福山潤
殺せんせー役の福山のほか、シリーズ構成・脚本の上江州誠氏、障子直登プロデューサーも参加した。エンディング後の10年後パートのアフレコには福山は参加せず。生徒たちだけで収録が行われたという。福山は「エンディング後の同窓会部分は俺、知らなかったんです。収録の段階で俺だけに秘密になっていたんで。香盤表に『エンディング後のパートは当日に渡しますので』と。何にも触れないで帰された。皆さんと同じようなサプライズを僕も味わった」と秘話。上江洲氏は「“サプライズがあります”を聞かされている嫌なネタバレだよね」と苦笑いで、障子プロデューサーも「先に言うという」と笑った。
ただ、エンドロール後のパートは急きょ決定。台本も当日まで上江洲氏が手直しを入れたそう。障子プロデューサーは「実は当初の本の段階ではなくて。同窓会という宣伝テーマで続けていた中で、宣伝プロデューサーから『こういうアイデアどうですか？』と来た。すごくいいアイデアで急いで僕とその宣伝プロデューサーで大まかなプロットだけを作って、上江洲さんに『本当に申し訳ないです。来週アフレコなんですけど…』と」と思い返した。上江洲氏も快諾。ただ時間調整などの手入れを直前までしたという。福山は「『暗殺教室』の生徒たちがやる企みを全部教えてもらえない（笑）。テレビシリーズの時も卒業の時間でみんなが歌うのも知らされていなかった。再放送プロジェクトで『3年E組うた担』が第4弾オープニング・テーマを担当するのも『暗殺教室のオールナイトニッポンGOLD』で知った。挿入歌も『歌ってる！』と。何も知らない。ずっとサプライズ！」と笑いながら話していた。
今回の劇場版はテレビアニメ放送10周年を記念して制作され、キャストはテレビシリーズのメンバーが続投。新作は第2期放送終了後の2016年以来、10年ぶりとなり、これまで映像化されなかったエピソードが完全新規で制作される。
『暗殺教室』は、マッハ20の速度と巨大パワーを持ち、地球を破壊すると宣言しながらも私立椚ヶ丘中学校の落ちこぼれクラス“3年E組”の担任となった謎の生物「殺せんせー」と、卒業までに「殺せんせー」を暗殺することをミッションに課せられたE組の生徒たちの本気の1年間を描いた物語。
松井優征氏による原作は『週刊少年ジャンプ』にて2012年から2016年まで連載され、コミックは累計発行部数2700万部を突破。テレビアニメ第1期が2015年1月〜6月、第2期が2016年1月〜7月にかけて放送され、2015年には山田涼介が主演で実写映画も公開された。
【写真】殺せんせーカラーのイエローとブラックの衣装で登場した福山潤
殺せんせー役の福山のほか、シリーズ構成・脚本の上江州誠氏、障子直登プロデューサーも参加した。エンディング後の10年後パートのアフレコには福山は参加せず。生徒たちだけで収録が行われたという。福山は「エンディング後の同窓会部分は俺、知らなかったんです。収録の段階で俺だけに秘密になっていたんで。香盤表に『エンディング後のパートは当日に渡しますので』と。何にも触れないで帰された。皆さんと同じようなサプライズを僕も味わった」と秘話。上江洲氏は「“サプライズがあります”を聞かされている嫌なネタバレだよね」と苦笑いで、障子プロデューサーも「先に言うという」と笑った。
今回の劇場版はテレビアニメ放送10周年を記念して制作され、キャストはテレビシリーズのメンバーが続投。新作は第2期放送終了後の2016年以来、10年ぶりとなり、これまで映像化されなかったエピソードが完全新規で制作される。
『暗殺教室』は、マッハ20の速度と巨大パワーを持ち、地球を破壊すると宣言しながらも私立椚ヶ丘中学校の落ちこぼれクラス“3年E組”の担任となった謎の生物「殺せんせー」と、卒業までに「殺せんせー」を暗殺することをミッションに課せられたE組の生徒たちの本気の1年間を描いた物語。
松井優征氏による原作は『週刊少年ジャンプ』にて2012年から2016年まで連載され、コミックは累計発行部数2700万部を突破。テレビアニメ第1期が2015年1月〜6月、第2期が2016年1月〜7月にかけて放送され、2015年には山田涼介が主演で実写映画も公開された。