ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 太っ腹なのにナゼつぶれない？ 大盤振舞、サービスが限界突破の… 太っ腹なのにナゼつぶれない？ 大盤振舞、サービスが限界突破の繁盛店【それスタ】 太っ腹なのにナゼつぶれない？ 大盤振舞、サービスが限界突破の繁盛店【それスタ】 2026年4月5日 20時0分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 豪華海鮮盛りから、なんでもタダであげちゃうサービス店まで、止まらないサービスで大繁盛のお店を発見！太っ腹なのになぜつぶれないのか？それ、Nスタが調べてきました！ リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 満員電車で5cm近づくだけでも盗まれる？クレカ不正被害額が過去最多 手元にあっても盗まれる手口と対策【Nスタ解説】 歯ブラシには細菌がいっぱい！使い方次第では“便器ブラシ”状態に… 細菌の増殖やインフル感染リスクも高めるNG行為とは 世界初！海底「レアアース泥」回収 内閣府チームリーダーに聞く！採鉱大作戦と“国産化”への道筋【ひるおび】 関連情報（BiZ PAGE＋） 慰霊祭, 長野, デイサービス, リハビリ, 住宅, 神事, 徳島, 介護, 京王線, 寺田屋