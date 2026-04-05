「日本ハム８−２オリックス」（５日、エスコンフィールド）

日本ハムが逆転勝ちで今季初の同一カード３連勝。同初の４連勝で貯金１とした。

１点を防ぐ堅い守りが中盤以降の逆転劇を呼んだ。四回は２失策と暴投で無死一、二塁のピンチ。嫌な流れだったが、野口の打席で「ブルドッグ」と呼ばれるバントシフトを敷き、見事に成功させた。

遊撃がサードへ走るのを合図に投手の有原が投球モーションを開始。動きに合わせて一塁手、三塁手がそれぞれ打者の方向へ猛チャージした。野口がバントした三塁前に転がったボールを郡司が処理し、三塁ベースに入った遊撃・水野に送球して二走を封殺した。

ＧＡＯＲＡの中継では解説の稲田直人氏が「サインプレーありましたね。久しぶりに完全シフトがゲームで成功したの見ましたね。おそらくベンチからの指示なんですが、素晴らしいタイミングだったと思います」と語った。

続く若月を三ゴロ併殺に仕留め、無失点。新庄監督はバントシフトについて、「いい作戦でしたね。山田コーチに感謝」と、うなずいた。

ＳＮＳも「ブルドッグの成功が悪い流れを断ちきった」、「ブルドッグ成功したの初めて見たかも」、「最高すぎるアウトの取り方」、「ブルドッグ成功はアツい」、「ブルドッグ炸裂」などと沸いた。