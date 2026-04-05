元NMB48山本彩＆渡辺美優紀「関コレ」で再会 2ショット公開に反響相次ぐ「さやみるきーは永遠」「夢みたい」
【モデルプレス＝2026/04/05】元NMB48の山本彩と渡辺美優紀が5日、それぞれの公式X（旧Twitter）を更新。2ショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】「最強すぎる2人」とファン歓喜 元NMBさやみるきーが再会
2人は同日に開催された京セラドーム大阪で開催のファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER」（以下、関コレ）に出演。渡辺は「ショットおいときますね」とつづり、山本と並んでハートポーズを決める様子を披露した。さらに、同じくNMB48として活動していた白間美瑠との3ショットも披露していた。
山本も「10年ぶりの関コレ感激でした ありがとうございました 何か楽屋に来た久しぶりの人達と。（笑）」とソロカットと3ショットを投稿している。
1期生からグループを牽引し、“さやみるきー”の愛称で親しまれてきた山本と渡辺。貴重な2ショットにファンからは「最強すぎる2人」「さやみるきーは永遠」「大好きすぎる」「夢みたい」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】「最強すぎる2人」とファン歓喜 元NMBさやみるきーが再会
◆山本彩＆渡辺美優紀「関コレ」オフショット公開
2人は同日に開催された京セラドーム大阪で開催のファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER」（以下、関コレ）に出演。渡辺は「ショットおいときますね」とつづり、山本と並んでハートポーズを決める様子を披露した。さらに、同じくNMB48として活動していた白間美瑠との3ショットも披露していた。
◆山本彩＆渡辺美優紀、再会ショットに反響相次ぐ
1期生からグループを牽引し、“さやみるきー”の愛称で親しまれてきた山本と渡辺。貴重な2ショットにファンからは「最強すぎる2人」「さやみるきーは永遠」「大好きすぎる」「夢みたい」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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