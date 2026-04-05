歌手の小林幸子が５日、京セラドーム大阪で開催された「カンサイコレクション ２０２６ Ｓ／Ｓ」に初出演。近年は「ラスボス」というニックネームが定着しているが、「カンコレ」に集う若い男女にも「ラスボス」「サッちゃん」などと呼ぶように勧めた。

桜の季節に、いまや小林の代表曲ともいえるボカロ曲「千本桜」を披露。７２歳とは思えない歌唱力で大阪の若いファンを酔わせた。歌の世界観そのままに、扇形の髪飾り、衣装ともにピンク。制作期間は３か月で「きのう（４日）できて、きょうお披露目。皆さんに喜んでもらえるかな。今、桜満開ですもんね」という“大作”だ。

近年は若いファンを中心に「ラスボス」と呼ばれることも定着している。豪華絢爛（けんらん）な衣装がゲームの世界を思わせることから来ているが「カンコレ」世代の若い男女には「（呼び名は）ニックネームでも何でもいいです」と呼びかけた。

最近は小学生からも「サッちゃん」「さちりん」と呼びかけられることが多いとのこと。「演歌の歌手って分からなくて、子供たちにとってはＹｏｕＴｕｂｅｒみたいなもんなんでしょうね。『ラスボスさーん』（と呼ばれて）『はいよーっ』（と応える）って感じ」と愉快そうに笑った。

ネットの影響力にも驚いているという。「（配信などで）『ラスボスって呼んでいいですよ』って言うと、（直後に街で）高校生くらいの子が『ラスボスーっ！』。『はっやー！』って」と報道陣を笑わせていた。