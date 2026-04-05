【競馬】4歳以上2勝クラス（4月5日／阪神競馬場・ダート1800メートル）

【映像】最後方でポツン→直線だけで“全頭ごぼう抜き” 横山典弘の神騎乗

実力馬ひしめく大阪杯開催で例年以上の客入りとなった5日の阪神競馬場。そのメインレースを前に、横山典弘騎手が見せた“神騎乗”が競馬ファンをざわつかせている。

阪神7Rの4歳以上2勝クラス、1番人気のマテンロウブレイブ（牡4・高橋）は道中最後方で様子見の展開に。最後方のまま最終コーナーを迎えるとそこから殿一気、大外から豪快な末脚で全頭をごぼう抜きし、そのままゴールを駆け抜け勝利した。

1番人気の期待に応える豪脚に加え、最後方から一気にまくる横山騎手らしい騎乗テクニックに現地の競馬ファンもどよめきを隠せず。SNSでも「もはや芸術」「お家芸」「これだからやめられない」「これは典さんしか出来ないw」「マニア歓喜」「ザ・横山典弘」「エグすぎるw w w」と大盛り上がりとなっていた。

なお2着は10番人気ワイドクリーガー（牡4・奥村）、3着が4番人気ショーダンサー（牡4・大根田）。タイムは1分50秒2だった。

（ABEMA『ABEMA de グリーンチャンネル』）