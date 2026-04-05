2026年の殿堂入りメンバーが発表…アマレやリバースHC、WNBAレジェンドたちが選出

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　4月5日（現地時間4日、日付は以下同）。ネイスミス・バスケットボール・ホール・オブ・フェイム（以降、殿堂）が、2026年のバスケットボール殿堂入りメンバー9名を発表した。


　NCAAトーナメントのファイナル4（準決勝）の開催地インディアナポリスで、『ESPN2』の生中継によって発表されたのは、2003年の新人王アマレ・スタッダマイヤー（元フェニックス・サンズほか）やWNBAレジェンドのエレーナ・デレ・ダン、キャンディス・パーカーといった面々。


　彼らは8月15日にモヒガン・サンにてセレブレーション、翌16日にはマサチューセッツ州スプリングフィールドにあるシンフォニー・ホールで殿堂入り式典へ出席し、正式に殿堂入りを飾ることとなる。今年の殿堂入りメンバーは下記のとおり（並びはファミリーネームのアルファベット順）。




◆■2026年バスケットボール殿堂入りメンバー

・北米委員会

ジョーイ・クロフォード（レフェリー）　

マーク・フュー（コーチ）　

ドック・リバース（コーチ）

アマレ・スタッダマイヤー（選手）　


・女子委員会

1996年女子アメリカ代表チーム

エレーナ・デレ・ダン（選手）　

シャミーク・ホールドスクロウ（選手）　

キャンディス・パーカー（選手）　


・功労者委員会

マイク・ダントーニ



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