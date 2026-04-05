2026年の殿堂入りメンバーが発表…アマレやリバースHC、WNBAレジェンドたちが選出
4月5日（現地時間4日、日付は以下同）。ネイスミス・バスケットボール・ホール・オブ・フェイム（以降、殿堂）が、2026年のバスケットボール殿堂入りメンバー9名を発表した。
NCAAトーナメントのファイナル4（準決勝）の開催地インディアナポリスで、『ESPN2』の生中継によって発表されたのは、2003年の新人王アマレ・スタッダマイヤー（元フェニックス・サンズほか）やWNBAレジェンドのエレーナ・デレ・ダン、キャンディス・パーカーといった面々。
彼らは8月15日にモヒガン・サンにてセレブレーション、翌16日にはマサチューセッツ州スプリングフィールドにあるシンフォニー・ホールで殿堂入り式典へ出席し、正式に殿堂入りを飾ることとなる。今年の殿堂入りメンバーは下記のとおり（並びはファミリーネームのアルファベット順）。
Congratulations to the @Hoophall of Fame class of 2026 🏀👏#MFinalFour pic.twitter.com/hyYPRpAXps
- NCAA Men's Final Four (@MFinalFour) April 5, 2026
◆■2026年バスケットボール殿堂入りメンバー
・北米委員会
ジョーイ・クロフォード（レフェリー）
マーク・フュー（コーチ）
ドック・リバース（コーチ）
アマレ・スタッダマイヤー（選手）
・女子委員会
1996年女子アメリカ代表チーム
エレーナ・デレ・ダン（選手）
シャミーク・ホールドスクロウ（選手）
キャンディス・パーカー（選手）
・功労者委員会
マイク・ダントーニ
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