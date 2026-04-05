「もう招集するな」W杯PO前に離脱→リバプールで試合出場のイタリア代表FWに国民怒り「なぜプレーしなかった？」
大事な勝負を前に、負傷で離脱を余儀なくされた。だが、クラブですぐに戦列へ戻ったことで、懐疑的な見方があるようだ。
リバプールに所属するイタリア代表のフェデリコ・キエーザは、12年ぶりのワールドカップ出場が懸かった欧州予選プレーオフの２試合を欠場した。ジェンナーロ・ガットゥーゾ監督に招集され、代表チームに合流したが、ケガが理由でプレーできないとしてイングランドに戻ったのだ。
そして周知のとおり、イタリアは目標を達成できなかった。プレーオフ準決勝は北アイルランドを沈めたが、決勝でボスニア・ヘルツェゴビナに勝ちきれず。PK戦の末に敗れ、３大会連続の予選プレーオフ敗退に終わっている。
失意のイタリアで様々な批判の声があがるなか、その矛先はキエーザにも向けられた。
リバプールは４月４日に行われたFAカップ準々決勝でマンチェスター・シティと対戦。その前日会見で、アルネ・スロット監督が「キエーザは出場可能な状態」と話したからだ。実際、０−４で敗れたこの試合で、キエーザは77分から投入されている。
キエーザは2024年のEUROを最後にイタリア代表でプレーしていない。昨年９月と10月も代表に復帰しなかった。今回の離脱について、ガットゥーゾは「選手が迷っていると感じたら選ばなければならない」と述べ、本人の意向も尊重して一緒に決めたと述べている。
だが、W杯予選直後のクラブでの試合で出場可能となり、イタリアのメディアは「謎」「問題」と報道。『Gazzetta dello Sport』紙や『La Repubblica』紙、『Il Giornale』紙、『ANSA』通信などによると、SNSでファンが怒りを表した。
「もう招集しないようにしろ」
「常に招集外リストのトップにしてくれ」
「じゃあ健康なのか？ ならなぜ、代表ではプレーしなかった？」
「それで準備できていなかったとかあるか？ 役立ったはずなのに」
リバプールでの状況も厳しく、今後の身の振り方が注目されるキエーザ。イタリアでの厳しい見方がこれからに影響あるのか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「やはり彼は危険だった」聖地でイングランドを粉砕した日本代表、英紙記者が三笘薫とともに絶賛した選手は？中村でも佐野でも鎌田でもなく…【現地発】
リバプールに所属するイタリア代表のフェデリコ・キエーザは、12年ぶりのワールドカップ出場が懸かった欧州予選プレーオフの２試合を欠場した。ジェンナーロ・ガットゥーゾ監督に招集され、代表チームに合流したが、ケガが理由でプレーできないとしてイングランドに戻ったのだ。
失意のイタリアで様々な批判の声があがるなか、その矛先はキエーザにも向けられた。
リバプールは４月４日に行われたFAカップ準々決勝でマンチェスター・シティと対戦。その前日会見で、アルネ・スロット監督が「キエーザは出場可能な状態」と話したからだ。実際、０−４で敗れたこの試合で、キエーザは77分から投入されている。
キエーザは2024年のEUROを最後にイタリア代表でプレーしていない。昨年９月と10月も代表に復帰しなかった。今回の離脱について、ガットゥーゾは「選手が迷っていると感じたら選ばなければならない」と述べ、本人の意向も尊重して一緒に決めたと述べている。
だが、W杯予選直後のクラブでの試合で出場可能となり、イタリアのメディアは「謎」「問題」と報道。『Gazzetta dello Sport』紙や『La Repubblica』紙、『Il Giornale』紙、『ANSA』通信などによると、SNSでファンが怒りを表した。
「もう招集しないようにしろ」
「常に招集外リストのトップにしてくれ」
「じゃあ健康なのか？ ならなぜ、代表ではプレーしなかった？」
「それで準備できていなかったとかあるか？ 役立ったはずなのに」
リバプールでの状況も厳しく、今後の身の振り方が注目されるキエーザ。イタリアでの厳しい見方がこれからに影響あるのか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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