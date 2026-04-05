ミュージックレイン所属5人組グループ・DayRe:、2nd EPリード曲「刹那的ロマンティック」MV Teaser公開

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ミュージックレイン所属の橘美來、相川奏多、宮沢小春、夏目ここな、日向もかによる5人組グループ・DayRe:（読み：デイリー）の4月8日にリリースされる2nd EPのリード曲「刹那的ロマンティック」のMV Teaserが公開された。

■“全力で生きることができれば青春は終わらない”という楽曲のテーマを表現したMV

公開されたティザー映像では、光差し込む空間で強い意志の込められた拳を高く振り上げる印象的な5人のシーンや、私服スタイルで自然な笑顔を浮かべながら歩く、普段の彼女たちを彷彿とさせるような姿が解禁。

“全力で生きることができれば青春は終わらない”という楽曲のテーマを表現したMVとなっている。4月7日には2nd EPリード曲「刹那的ロマンティック」の先行配信とMVが公開される。

また、5月5日には彼女たちのデビュー1周年を記念としたアニバーサリーライブ、『LAWSON presents DayRe: 1st Anniversary Live c Page:366

ミュージックレイン所属の橘美來、相川奏多、宮沢小春、夏目ここな、日向もかによる5人組グループ・DayRe:（読み：デイリー）の4月8日にリリースされる2nd EPのリード曲「刹那的ロマンティック」のMV Teaserが公開された。

■“全力で生きることができれば青春は終わらない”という楽曲のテーマを表現したMV

公開されたティザー映像では、光差し込む空間で強い意志の込められた拳を高く振り上げる印象的な5人のシーンや、私服スタイルで自然な笑顔を浮かべながら歩く、普段の彼女たちを彷彿とさせるような姿が解禁。

“全力で生きることができれば青春は終わらない”という楽曲のテーマを表現したMVとなっている。4月7日には2nd EPリード曲「刹那的ロマンティック」の先行配信とMVが公開される。

また、5月5日には彼女たちのデビュー1周年を記念としたアニバーサリーライブ、『LAWSON presents DayRe: 1st Anniversary Live - Page:366 -』の開催も決定している。

■リリース情報

2026.04.07 ON SALE

DIGITAL SINGLE「刹那的ロマンティック」

2026.04.08 ON SALE

EP『刹那的ロマンティック』

■ライブ情報

『LAWSON presents DayRe: 1st Anniversary Live - Page:366 -』

05/05(火・祝)東京・板橋区立文化会館 大ホール

■関連リンク

DayRe: OFFICIAL SITE

https://dayre-official.jp/

■【画像】個別アーティスト写真

■【画像】EP『刹那的ロマンティック』ジャケット写真＆『刹那的ロマンティック』MV Teaserサムネイル画像

』の開催も決定している。

■リリース情報

2026.04.07 ON SALE

DIGITAL SINGLE「刹那的ロマンティック」

2026.04.08 ON SALE

EP『刹那的ロマンティック』

■ライブ情報

『LAWSON presents DayRe: 1st Anniversary Live - Page:366 -』

05/05(火・祝)東京・板橋区立文化会館 大ホール

■関連リンク

DayRe: OFFICIAL SITE

https://dayre-official.jp/

■【画像】個別アーティスト写真

■【画像】EP『刹那的ロマンティック』ジャケット写真＆『刹那的ロマンティック』MV Teaserサムネイル画像