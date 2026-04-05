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一家に一振りレベルの必須ギアですよ。

ガジェットはもちろん、日用品から食材まで。さまざまなアイテムを家から一歩も出ずに手に入れられる現代、便利になりましたよねぇ…。

でも、ふと気づくと玄関にはダンボールの山、山、山ァ！

になってませんか？ 開梱たいへんですよね。この場合のベストは、ハサミ？ カッター？いやいや、専用ツールを用意しましょう。

コクヨ ハコアケ 1,122円 Amazonで見る PR PR

コクヨのハコアケ、これひとつでハサミにもカッターにもなってくれるのです。

テープもヒモもOK。快適にハコアケできる

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ダンボールの封を開けるときは、カッターモード。

短い刃が出てきて、ダンボールを素早くカットできます。刃はわずか3mmなので、荷物を傷つけるリスクが極限まで抑えられているのも気が利いていますねー。

そして、ヒモでまとめられた荷物はハサミモードへ。

荷造りヒモをカットしたり、商品のタグを切るときはこのモードが活躍します。カッターだとびみょーに危なっかしいんですよねこういうのって。

刃はチタンコートでカッチカチ。耐久性は大事だよね！

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そしてこのハコアケ、個人的にグッと来ているのが刃にチタンコートが施されているというところ。

「チタン」というマテリアルそのもののカッコよさもあるんですが、硬度が高くて切れ味が長持ちするのが実用面で見てもメリット大。

毎週のように荷物が届くとなるとなると、1年で開ける箱も膨大になりますからね！

ハサミやカッターはもうやめて、ぜひハコアケを。チタンの刃で切り裂いてやりましょう。

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