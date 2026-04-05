飼い主さんが「オデコ～」と愛猫の名前を呼んでみたところ、遠くから聞こえてきたのは…？可愛さと癒し満点な話題の動画は、記事執筆時点で162万回再生を超え、「用はないけどかわいいので呼んでしまうやつ」「愛情込めて育ててるなによりの証拠！」と絶賛のコメントが寄せられることとなりました。

【動画：遠くのほうにいる猫の名前を呼んでみると、鳴き声が…『たまらなく可愛い光景』】

呼ばれて駆け寄るオデコちゃん

YouTubeアカウント『ひのき猫』に投稿されたのは、愛猫「オデコ」ちゃんの愛らしい姿を収めた動画です。

ある日、飼い主さんが「オデコ～」と呼びかけると、遠くから「にゃ～ん」「にゃわ～ん」と可愛らしい声が返ってきたのだとか。鳴き声だけかと思いきや、やがて廊下の奥から、ぽてぽてと愛らしい足取りで向かってくるオデコちゃんの姿が。

迷いなく近づいてくる様子は、まるで一直線に愛情を届けに来ているかのよう。名前を呼ぶたびに「にゃわん」「わ～ん」と犬のように鳴いて応えてくれる姿に、自然と頬がゆるんでしまったといいます。

ゴロンと寝転ぶ甘えん坊な仕草

オデコちゃんは飼い主さんのそばに来ると、すぐにゴロンと寝転がり、お腹を見せて甘え始めたそうです。なでられると安心しきった様子で体を預け、そのまま身をゆだねたのだとか。

さらには寝返りを打って背中も差し出すなど、「もっと触って」と言わんばかりのアピールも欠かさないオデコちゃん。飼い主さんが見ていると分かるとすぐに横になるあたり、完全にコツを理解している様子です。

抱っこで見せた「とろける表情」

飼い主さんに抱っこされると、オデコちゃんはとろけるような表情で力を抜き、全身を預けてゆったりとくつろいでいたといいます。その無防備さと信頼の深さに、飼い主さんも思わず「可愛すぎる…」とつぶやいてしまうほど。

見ているだけで自然と笑顔になってしまうその姿は、まさに癒しそのもの。飼い主さんだけでなく、動画を見ている人たちの心まであたたかくしてくれたオデコちゃんなのでした。

動画には、「ヌコは存在するだけで可愛い。異論は認めない。」「「よっしゃ！撫でてもええで！」みたいに転がるのすき」「用はないけどかわいいので呼んでしまうやつ」「よく喋る子本当かわいい.....!!」「たくさん愛されて育ったんだな」といったコメントが集まりました。

YouTubeアカウント『ひのき猫』では、5匹の猫さんたちがのびのびと暮らす様子を見ることができます。

写真・動画提供：YouTubeアカウント『ひのき猫』さま

執筆：曽田恵音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。