畳のメリット

近年、畳の部屋そのものが少なくなっていますが、猫との暮らしでは大きなメリットがあります。中でも、柔らかくて滑りにくいという点は最大の魅力といえるでしょう。運動時の衝撃を和らげ、関節や骨、肉球への負担を減らしてくれます。

また、通気性や保温性に優れている点もポイントです。というのも、イグサの中は空洞になっています。夏は通気性がよく、冬は保温性が高いため、季節問わず快適に過ごせます。畳が湿気を吸ってくれるため、ジメジメと不快な雨の日も心地よく過ごせます。気温の変化に敏感な猫にとっては、最高の寝床となるでしょう。

畳から放たれるイグサの香りは、リラックス効果をもたらすというメリットも。猫は畳の部屋を好む傾向がありますが、その独特な香りが落ち着くからという説もあるようです。

ちなみに、フローリングしかない家でも、「畳カーペット」など簡易的なアイテムで畳の部屋を楽しむこともできます。

畳のデメリット

体への負担が少なく居心地がいいことが畳の魅力ですが、いくつかデメリットもあります。そのひとつは、汚れやニオイが染み込みやすいということ。マーキングや粗相をする猫の場合、畳が汚れて不衛生になってしまう可能性が高いでしょう。また、イグサの隙間にゴミやホコリ、ダニが入り込みやすく、掃除がしにくいという欠点もあります。

部屋の湿度を整えてくれる半面、イグサが湿気を吸ってカビが発生してしまうことも。

畳を爪とぎにしてしまう猫も少なくありません。凹凸があってとぎやすく、格好の爪とぎスポットとなる可能性があります。

これらのデメリットを回避するために、「ペット対応畳」などを検討してみるのもおすすめ。通常の畳より耐久性が高く、中には水洗い可能なものまであります。畳の交換が難しい場合は、畳の上にフロアマットや絨毯を敷くといいでしょう。

フローリングのメリット

フローリングのメリットは、なんといっても掃除が楽なことです。畳のような細かな隙間が少なく、水気に強いという大きな魅力があります。排泄物やこぼれた猫砂、食べこぼしを掃除しやすいでしょう。畳よりはダニが入りにくい点もメリットです。抜け毛もさっと掃除できるため、衛生面での利点が多いといえるでしょう。

また、熱がこもりにくいという点もメリット。フローリングの上でゴロゴロ転がってくつろぐ猫は多く、夏場も冷たくて心地いいと考えられます。

畳のように凹凸がないため、爪が引っかかってケガをするリスクが低いのも魅力です。爪とぎとして認識されにくく、綺麗な状態を保つことができます。

フローリングのデメリット

フローリングの最大のデメリットは、猫が滑りやすいことでしょう。凹凸がないため、走り回っているうちに滑ってケガをしてしまうことがあります。そこまでに至らずとも、長い時間をかけて関節を痛めてしまう可能性も。猫への負担だけでなく、床下に足音が響いてしまう点も欠点です。

また、夏場は快適に過ごせる半面、冬場は非常に冷え込みます。ベッドやマットなど、防寒アイテムとの併用が必須となるでしょう。体の冷えは、様々な疾患のリスクを高める要因にもなります。

とはいえ、フローリングを他の床材に変えるのは非常に困難です。猫の生活スタイルを見ながら、フロアマットや絨毯を敷いてあげてください。最近主流となっている「ジョイントマット」は防水性も高く、掃除がしやすいのが利点。滑りやすさも軽減されるため、一度試してみてもいいかもしれません。

まとめ

畳にもフローリングにも、それぞれのメリット・デメリットがあります。飼い主さんの好みや猫の性格で異なるため、「滑りやすさ」「掃除のしやすさ」を軸に考えてみるといいでしょう。簡易的な畳やフローリングマットもあるため、併用するのも一つの手です。

(獣医師監修：葛野宗)