お笑いトリオ「ぱーてぃーちゃん」の信子が５日放送のフジテレビ系特番「千鳥の鬼レンチャン 女子３００メートルサバイバル」（午後７時）に出演。「女子３００メートルサバイバルレンチャン」に挑んだが、開始早々に敗れた。

小学生の時、陸上ジュニアオリンピック出場経験を持つ信子だったが、出場者１２人全員が出走の第１レースのラスト１００メートルで次々と抜かれ、最下位で、いきなり敗退。早期敗退に「え？ 待って、終わった？ ウチ。ウチ、前の方にいなかった？」と問いかけると「恥ず！」とポツリ。

「ちょっと待って。お願い。マジでお金払うから、このデータ、捨ててくんない？ マジ、マジ。恥ず過ぎるんだが…」と懇願。

敗因を聞かれると「やっぱ、ヤニっすかね」と喫煙を理由に。「禁煙はするヤツの負けっすよ」と妙な主張を展開。番組では、競技の合間にタバコをふかす、その姿がきっちり捉えられていた。

「女子３００メートルサバイバルレンチャン」は女性タレントら１２人が３００メートルを一斉に走り、最下位の１人だけが脱落していく。脱落を免れれば１レンチャン。短い休憩をはさんで、レースを８回繰り返し、最後に残った４人で決勝レースを行い、１位になると鬼レンチャン達成となる。

◆女子３００メートルサバイバルレンチャン出場者

▽飯田沙耶

▽ＳＫＥ４８・伊藤実希

▽私立恵比寿中学・風見和香

▽ギャビー

▽くわがた心

▽彩綺

▽高橋成美

▽中島智美ムセンビ

▽ぱーてぃーちゃん・信子

▽福島舞

▽福島和可菜

▽緑川静香