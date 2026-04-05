ぱーてぃーちゃん・信子

　お笑いトリオ「ぱーてぃーちゃん」の信子が５日放送のフジテレビ系特番「千鳥の鬼レンチャン　女子３００メートルサバイバル」（午後７時）に出演。「女子３００メートルサバイバルレンチャン」に挑んだが、開始早々に敗れた。

　小学生の時、陸上ジュニアオリンピック出場経験を持つ信子だったが、出場者１２人全員が出走の第１レースのラスト１００メートルで次々と抜かれ、最下位で、いきなり敗退。早期敗退に「え？　待って、終わった？　ウチ。ウチ、前の方にいなかった？」と問いかけると「恥ず！」とポツリ。

　「ちょっと待って。お願い。マジでお金払うから、このデータ、捨ててくんない？　マジ、マジ。恥ず過ぎるんだが…」と懇願。

　敗因を聞かれると「やっぱ、ヤニっすかね」と喫煙を理由に。「禁煙はするヤツの負けっすよ」と妙な主張を展開。番組では、競技の合間にタバコをふかす、その姿がきっちり捉えられていた。

　「女子３００メートルサバイバルレンチャン」は女性タレントら１２人が３００メートルを一斉に走り、最下位の１人だけが脱落していく。脱落を免れれば１レンチャン。短い休憩をはさんで、レースを８回繰り返し、最後に残った４人で決勝レースを行い、１位になると鬼レンチャン達成となる。

　◆女子３００メートルサバイバルレンチャン出場者

　▽飯田沙耶

　▽ＳＫＥ４８・伊藤実希

　▽私立恵比寿中学・風見和香

　▽ギャビー

　▽くわがた心

　▽彩綺

　▽高橋成美

　▽中島智美ムセンビ

　▽ぱーてぃーちゃん・信子

　▽福島舞

　▽福島和可菜

　▽緑川静香