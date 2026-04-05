◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ ▽第９節 ＦＣ東京０―０（ＰＫ２―４）町田（５日・味の素スタジアム）

ＦＣ東京はＰＫ戦の末にホームで町田に敗れた。

日本代表の英国遠征（３月２８日・スコットランド戦、４月１日・イングランド戦）のメンバーに選ばれた佐藤龍之介は、２トップの一角で先発出場。普段はサイドを主戦場であり、２トップでの出場は今季初となった。好機を作る場面もあったが、見せ場は限られた１９歳は「チームの勝利がまず大事。自分がゴールだったりで、貢献したかった思いはある」と振り返った。

英国遠征はグラスゴー入り直前で発症した体調不良により、スコットランド戦（１〇０）までの練習を回避し、試合はスタンドで観戦。翌日より練習に復帰したが、イングランド戦（１〇０）も出番がなかった。日本代表がサッカーの母国イングランドを相手に歴史的勝利を挙げる中、自身は悔しさを残して英国の地を去った。

北中米Ｗ杯本大会（６月１１日開幕）のメンバー発表まで代表活動はなく、今後は所属チームでのアピールが大事になる。１９９８年フランスＷ杯に出場した小野伸二氏以来、日本では史上２人目の１０代でのＷ杯出場を狙うアタッカーは「やっぱり圧倒的なプレーと数字、全てを残さないとＷ杯につながらない。ＦＣ東京で優勝することもアピールの１つになる。両方求めてやっていきたい」と言葉に力を込めた。