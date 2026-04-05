渋谷発フィジカル×デジタル融合へ！東急エージェンシー × 慶應義塾大学「産学共同研究」

記事ポイント 東急エージェンシーと慶應義塾大学KMDが、インディペンデントクリエイターのIPを街づくり・企業ブランディングに活かす産学共同研究を開始渋谷を舞台に、フィジカル体験とデジタルコンテンツを融合させた「Phygital Experience Design」の実証実験を推進チューンコアジャパンのYouTubeチャンネル「NEOWN」と連携し、インディペンデントアーティストの持続的な経済循環モデルを構築 東急エージェンシーと慶應義塾大学KMDが、インディペンデントクリエイターのIPを街づくり・企業ブランディングに活かす産学共同研究を開始渋谷を舞台に、フィジカル体験とデジタルコンテンツを融合させた「Phygital Experience Design」の実証実験を推進チューンコアジャパンのYouTubeチャンネル「NEOWN」と連携し、インディペンデントアーティストの持続的な経済循環モデルを構築

東急エージェンシーと慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科（KMD）が、インディペンデントクリエイター／アーティストのIPを都市ブランディングや企業活動に活かす産学共同研究を開始します。

フィジカルとデジタルを融合した「Phygital Experience Design」を軸に、渋谷という情報発信都市での実証実験を通じて、クリエイティブエコノミーの新たな経済循環モデルの確立を目指します。

東急エージェンシー × 慶應義塾大学「産学共同研究」

研究開始：2026年4月4日主体：株式会社東急エージェンシー／慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科（KMD）岸 博幸研究室連携パートナー：チューンコアジャパン株式会社・YouTubeチャンネル「NEOWN」研究テーマ：インディペンデントクリエイター／アーティストのIPを活用した持続的クリエイティブエコシステムの構築

デジタルプラットフォームの進展により、インディペンデントクリエイターが自身の作品を直接社会へ届けられる環境が整っています。

一方で、クリエイティブ活動はデジタル上の音源・映像にとどまらず、フィジカルなパフォーマンスと融合することで、より豊かな世界観を創出できます。

東急エージェンシーが提唱する「Phygital Experience Design」は、マスメディア・デジタル・東急グループが持つフィジカル空間を統合し、生活者一人ひとりの体験価値を最大化するコミュニケーション設計手法です。

KMD岸 博幸研究室は、経営戦略・メディアコンテンツビジネス・地域活性化・政策形成をテーマに実践的な研究を展開しており、クリエイティブの社会的機能とその社会化・コンテンツ化に取り組んでいます。

チューンコアジャパン・NEOWNとの連携

チューンコアジャパンは2020年よりKMDの共同研究パートナーとして参画しており、インディペンデントクリエイターのコンテンツ展開・配信をデジタル上で手がけています。

同社が運営するYouTubeチャンネル「NEOWN（ネオン）」は、独自の世界観・演出が特徴の音楽チャンネルで、シーンを牽引するトップアーティストから期待のニューカマーまで幅広く出演しています。

鮮やかな”ネオン”空間で繰り広げられる唯一無二のパフォーマンス動画を発信するNEOWNと連携し、世界有数の情報発信都市・渋谷をはじめとするフィジカルな体験と融合したコンテンツ開発を進めます。

広告モデルを含むさまざまなビジネスモデルの導入とサービス開発を目指した実証実験も行われ、インディペンデントアーティストが持続的かつ創造的に活動できる経済循環の仕組みを構築します。

独創的なIPを都市の魅力づくりや企業ブランディングへ活かす新たなエコシステムは、クリエイティブエコノミーの成長に直結する取り組みです。

この産学共同研究により、インディペンデントクリエイターのIPが街づくりや企業活動に活かされる新たな経済循環が生まれます。

渋谷でのフィジカル実証実験とNEOWNのデジタル発信を掛け合わせることで、アーティストが自身の創造活動で持続的に収益を得られる仕組みが整います。

「Phygital Experience Design」を軸にした体験価値設計は、企業ブランディングと都市の魅力を同時に高める点が特徴です。

東急エージェンシーと慶應義塾大学KMDによる今回の産学共同研究は、インディペンデントクリエイターのIPを都市空間と企業活動へ接続し、持続的な経済循環を生み出す新たな実証モデルとして注目されます。

よくある質問

Q. この産学共同研究で具体的に何を目指していますか？

A. インディペンデントクリエイター／アーティストが生み出すIPを街づくりや企業ブランディングに活かし、持続的で創造的な経済循環を生み出す仕組みを構築することを目指しています。渋谷をはじめとするフィジカルな体験とデジタルコンテンツを融合させた実証実験も行われます。

Q. NEOWNとはどのようなチャンネルですか？

A. チューンコアジャパンが運営するマイクパフォーマンス専門のYouTubeチャンネルです。独自の世界観・演出が特徴で、シーンを牽引するトップアーティストから期待のニューカマーまで幅広く出演しており、鮮やかな”ネオン”空間での唯一無二のパフォーマンス動画を発信しています。

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