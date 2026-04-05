元モーニング娘。のタレント・保田圭（45）が、4日放送のMBSラジオ「ヤングタウン土曜日」（土曜後10・00）に出演。昨年12月に買った金魚が繁殖し、60匹以上になっていると明かした。

保田は「私、去年の誕生日に金魚ちゃんを我が家に迎えまして。もともといたんですが、追加で誕生日に買いまして。そうしたら、その子が出産したんですよ。迎えて10日くらいで。育てたらすくすく育って、今60何匹…」と明かしたもの。

保田は誕生日に、自身のインスタグラムで一目惚れした「桜東錦」の金魚を1匹迎えたと報告。もともといた「ダルマオランダ」と一緒に飼っていたところ、産卵、孵化したと明かしている。

だが、水槽は45センチくらいとし「水槽小さいままだと、金魚は成長できないんですよ。だからちょっと大きな場所に移動しなきゃいけないんですけど…だから、いりませんか？ちゃんといい金魚なんですよ」と共演の明石家さんまらに聞き、「もうちょっとしたら、お世話になっている金魚屋さんに、金魚が大好きな人たちに飼ってもらおうと思って持って行こうと思っている」と語っていた。