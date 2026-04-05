中道改革連合の小川淳也代表が3日、「女性天皇を生きているうちに見てみたい」という自身の発言を撤回した。

問題となっていたのは、3月27日の記者会見での発言。将来的な皇位継承をめぐる自身の考えとして、女性天皇を容認する姿勢を示すために「女性天皇を生きているうちに見てみたいという日本国民の1人だ」と発言した。

しかし、この発言について3日の記者会見で記者から質問を受けた小川代表は、「私はちょっとあのとき言葉のハンドリングを誤ったという認識で、おわびをして訂正したい」と発言を撤回した。

撤回の理由について小川氏は、「生きてるうちにと言っちゃうと、本当にそれがある特定の方を想定して、その方が即位することを私が望んでいるかのように受け取られかねない」と説明。「そこは言葉のハンドリングを誤ったということで、おわびして訂正したいと思ってます」と話していた。

そもそもこの発言は、皇位継承という厳粛な問題を一政治家の「見てみたい」という自身の個人的な興味や好奇心のレベルで語った点と、特定の皇族に対する政治家の外圧になりかねない点で問題視された。

皇位継承は必然的に「代替わり」を意味するため、「女性天皇が誕生するのを見る」ということは天皇陛下の崩御や退位を前提としている。

そのため、発言を撤回してもネット上からは、「政党の党首がそんな不敬なことを公に言ってまかり通るはずがない」「撤回すれば済むような発言ではない」「不敬にも程がある」「発言が軽すぎる」という厳しい声が集まっている。

またSNSには、当時民進党の代表で現在立憲民主党の参院議員の蓮舫氏が、当時の稲田朋美防衛相の問題発言の撤回に対し、「撤回しても一度言ったことは取り戻せません。これは完全にアウトだと思います」と指摘した際のテレビのスクリーンショットなども出回っている。

多くの国民のひんしゅくを買ってしまったようだ。