½ÀÆ»¥¢¥¸¥¢Âç²ñÂåÉ½È¯É½ ¡ª ½÷»Ò48kgµé¤Ï¡È½é¤ÎÆüËÜ°ì¡É¤Î¶áÆ£Èþ·î¡¢Á°²óÂç²ñ¤Î³ÑÅÄ¤ËÂ³¤¯ÆüËÜÀªÏ¢ÇÆ¤Ø¡¡·»¡¦È»ÅÍ¤âÃË»Ò60Ôµé¤ÇÁª½Ð
Á´ÆüËÜ½ÀÆ»Ï¢ÌÁ¤Ï5Æü¤Ë²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢10·î¤Ë¥¢¥¼¥ë¥Ð¥¤¥¸¥ã¥ó¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤È32Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¡Ê9·î¡Á10·î¡¢°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°¡Ë¤ÎÂåÉ½¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡ÚÆüÄø¡Û32Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ³«ºÅ¡ª°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°¤Ç¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤¬9·î¤Ë³«Ëë
¥¢¥¸¥¢Âç²ñÂåÉ½¤Ï¡¢½÷»Ò48kgµé¤Ç¤ÏÁ°Æü¤ÎÁ´ÆüËÜÁªÈ´ÂÎ½ÅÊÌÁª¼ê¸¢¡ÊÊ¡²¬¡Ë¤Ç½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¶áÆ£Èþ·î¡Ê21¡¢Åì³¤Âç¡Ë¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£Á°²ó23Ç¯¤Î¹º½£Âç²ñ¤Ç¤Ï¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¶â¤Î³ÑÅÄ²Æ¼Â¤¬Æ±³¬µé¤ÇÆüËÜÀª21Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¶áÆ£¤Ï³ÑÅÄ¤ËÂ³¤¯2Âç²ñÏ¢Â³¤Î¶â¤òÁÀ¤¦¡£ÃË»Ò60kgµé¤Ç¤ÏºòÇ¯12·î¤Î¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥àÅìµþ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿·»¤Î¶áÆ£È»ÅÍ¡Ê24¡¢¥Ñ¡¼¥¯£²£´¡Ë¤¬2Âç²ñÏ¢Â³¤ÎÁª½Ð¡£·»Ëå¤Ç¥¢¥¸¥¢¤ÎÄºÅÀ¤òÁÀ¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢ÂåÉ½¤Ë¤Ï¡¢Ï¢ÇÆ¤¬¤«¤«¤ëÃË»Ò60kgµé¤Î±Ê»³Îµ¼ù¡Ê29¡¢¥Ñ¡¼¥¯24¡Ë¤äÁ´ÆüËÜÁªÈ´ÂÎ½ÅÊÌ½÷»Ò78kgÄ¶µé¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿Åìµþ¸ÞÎØ¶â¤ÎÁÇº¬µ±¡Ê25¡¢¥Ñ¡¼¥¯24¡Ë¤é¡¢¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤¬¿·¤¿¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¥¢¥¸¥¢Âç²ñÂåÉ½°ìÍ÷¡Û
¢£ÃË»Ò
ÃË»Ò100kgÄ¶µé ÂÀÅÄÉ·²í¡Ê°°²½À®¡Ë
ÃË»Ò100kgµé¡¡ÁýÃÏÎËÂÁÏ¯(µþÍÕ¥¬¥¹)
ÃË»Ò90kgµé¡¡²¬ÅÄÎ¦¡Ê°°²½À®¡Ë
ÃË»Ò81kgµé¡¡Æ£¸¶¿òÂÀÏº¡Ê°°²½À®¡Ë
ÃË»Ò73kgµé¡¡ÀÐ¸¶¼ù¡ÊJES¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡Ë
ÃË»Ò66kgµé¡¡ÉþÉôÃ¤À®¡ÊÅì³¤Âç¡Ë
ÃË»Ò60kgµé¡¡¶áÆ£È»ÅÍ¡Ê¥Ñ¡¼¥¯£²£´¡Ë
¢£½÷»Ò
½÷»Ò78ÔÄ¶µé ¡¡ÌºÌÚÈþ´õ¡Ê¥Ö¥¤¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡Ë
½÷»Ò78Ôµé ¡¡¿ùÂ¼Èþ¼÷´õ¡Ê¥Ñ¡¼¥¯£²£´¡Ë
½÷»Ò70Ôµé ¡¡Á°ÅÄÑÛ¡Ê´ÄÂÀÊ¿ÍÎÂç¡Ë
½÷»Ò63Ôµé ¡¡Ã«²¬À®Èþ¡ÊÆüËÜ¥¨¡¼¥¹¥µ¥Ý¡¼¥È¡Ë
½÷»Ò57Ôµé ¡¡Çò¶âÌ¤ºù¡ÊÃÞÇÈÂç¡Ë
½÷»Ò52Ôµé ¡¡Æ£¾ë¿´¡Ê»°°æ½»Í§³¤¾å²ÐºÒÊÝ¸±¡Ë
½÷»Ò48Ôµé ¡¡¶áÆ£Èþ·î¡ÊÅì³¤Âç¡Ë
¢£ÃÄÂÎÀïÁª¼ê
ÃË»Ò90ÔÄ¶µé¡¡ ÂÀÅÄÉ·²í¡Ê°°²½À®¡Ë¡¢ÃæÂ¼ÍºÂÀ¡Ê°°²½À®¡Ë
ÃË»Ò90Ôµé¡¡²¬ÅÄÎ¦¡Ê°°²½À®¡Ë¡¢ÆÁ»ý±ÑÈ»¡ÊµþÍÕ¥¬¥¹¡Ë
ÃË»Ò73Ôµé¡¡ÀÐ¸¶¼ù¡ÊJES¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡Ë¡¢ÉþÉôÃ¤À®¡ÊÅì³¤Âç¡Ë
½÷»Ò70ÔÄ¶µé¡¡ÌºÌÚÈþ´õ¡Ê¥Ö¥¤¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡Ë¡¢¿ùÂ¼Èþ¼÷´õ¡Ê¥Ñ¡¼¥¯£²£´¡Ë¡¡
½÷»Ò70Ôµé¡¡»ûÅÄ±§Â¿ºÚ¡ÊJRÅìÆüËÜ¡Ë¡¢Ã«²¬À®Èþ¡ÊÆüËÜ¥¨¡¼¥¹¥µ¥Ý¡¼¥È¡Ë
½÷»Ò57Ôµé¡¡Çò¶âÌ¤ºù¡ÊÃÞÇÈÂç¡Ë¡¢ÂçÌîË¨°¡¡ÊJRÅìÆüËÜ¡Ë
¢¨¼Ì¿¿¡§¶áÆ£Èþ·î¡Êº¸¡Ë¡¢¶áÆ£È»ÅÍ¡Ê±¦¡Ë
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
²ð¸î,
¾åÅÄ,
¥À¥¤¥¹,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
µþ²¦Àþ,
°æ¤ÎÆ¬Àþ,
»ûÅÄ²°,
¶âÂ°²Ã¹©,
½»Âð