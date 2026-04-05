ボートレース戸田の6日間シリーズ「にっぽん未来プロジェクト競走in戸田」が5日、開幕した。

2つのG1タイトル（93年江戸川関東地区選手権、98年江戸川43周年）を持つ古豪が、地元水面で躍動した。中村裕将（63＝埼玉）は1Rをイン速攻で快勝すると、5号艇だった後半11Rを抜きで1着。初日を見事、連勝で滑り出した。

圧巻だったのは後半レースだ。コンマ10のトップスタートを決めると、1マークを捲り差して浮上。3コースから先に捲り差していた長畑友輔が2マークを先取りするも、外をブン回った中村はホーム直線でラップ状態に持ち込んだ。そして、次の2周1マーク、強烈なツケマイをサク裂させて逆転勝利をもぎ取った。

レース後は「自分でもびっくり」と満面の笑み。「ターンでカカってくれたし、起こしてからの足、行き足がいい。スタート展示の時からぶっちぎっていたからね。今期（昨年11月1日以降）に入って一番良かった」と舟足にも満点評価を与えた。

「今期はずっと調子が悪くてね。自分のプロペラ調整が過渡期かなって思っていた」。今節は急上昇している30号機の後押しも大きいが、調整面でもヒントを得た様子だ。

2日目は5R6号艇に出走。このパワーをもってすれば大外枠克服は十分可能だ。初日のような若々しいレースで一発を狙う。