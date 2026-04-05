◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ東 ▽第９節 川崎３―２浦和（５日・Ｕ等々力）

川崎はホームで浦和と対戦し、３―２で逆転。３試合ぶり勝利を収めた。１―２とリードされた後半３３分、ＦＷロマニッチが頭で同点とすると、後半アディショナルタイム４分にＭＦ河原創が左足ミドルシュートを突き刺し、決勝点となった。

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チームは４位に浮上。河原は「自分もロマも、途中から出た選手が点を決めて勝てたのは、チームとしても良かった」とうなずいた。長谷部茂利監督は「最後の最後でサポーターの力を借りて、あちら（ホーム側）のゴールで決めたというのも大きい。今日は流れが悪かったり、ピンチの時はより一層、サポーターの声が大きかったと感じている。選手の励みになった。スタジアムの雰囲気そのものが良く、最後勝ったので、ホッとしている」と安どした。

ＭＦ脇坂主将は「勝ち点３は非常に大きかった。上との差を考えたら、３を積み重ねるしかない。ただ、今日のようなゲームだと、３は拾えたが、ずっと等々力劇場のようなゲームはできないので…。先行してゲームを進めていくことが大事。立ち上がりのセットプレー（前半３分の失点）もチームで共有しているが、やられている。前半しっかり決めきるところも大事」と勝利を喜びつつも、反省も忘れなかった。