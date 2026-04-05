◆天皇杯サッカー静岡県予選大会▽ブロック決勝 常葉大１―０ＳＳ伊豆（５日、草薙球技場）

２５チームが参加した予選大会のブロック決勝が行われ、常葉大がＳＳ伊豆を１―０で下し、決勝トーナメントに進んだ。今月２６日に行われる準決勝では、ＪＦＬのアスルクラロ沼津と対戦する。

常葉大は前半だけでシュート１０本を放つなど攻め込んでいたが、相手ＧＫの好セーブもあって無得点。０―０のまま延長戦突入かと思われた。

そこで決着をつけたのが４年生のＭＦ能野日路（よきの・ひろ）だ。後半３４分にピッチに立つと、アディショナルタイム３分にゴール前へ抜け出し、ＧＫとの１対１を決めた。仲間と抱き合い、「今週は調子がよかった。４年生の貫禄を見せられた」と声を弾ませた。

静岡・磐田東高時代はボランチで、２０２２年夏には浜松開誠館や静岡学園、藤枝明誠を倒して全国高校総体の切符を獲得。だがコロナ禍で大会直前に出場を辞退した代だ。

大学ではずっとセカンドチームで「バイトや勉強で学生生活を楽しんでいました」。しかし最終学年を迎えるときに「得点感覚が優れている」と古橋達弥監督がトップに抜擢（てき）。能野も「最後の１年はサッカーに集中しよう」と気持ちを切り替え、トップチームの今季初公式戦でいきなり結果を出した。

「テクニックには自信がります」と能野。続く沼津戦も、仲間と一緒にピッチを思い切り走り回る。