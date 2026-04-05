＜カンサイコレクション 2026S／S＞◇5日◇京セラドーム大阪

熊田曜子（43）が恒例の水着姿を披露した。

輝くティアラ、黒のコートに身を包んだ熊田は、村雨芙美（25）、柚乃りか（27）を引き連れ、ランウェーセンターまで歩みを進めると、コートを脱ぎ捨てピンクのビキニ姿を惜しげもなく披露した。

先月に41冊目の写真集「GRAVITYLESS熊田曜子写真集」を発売し、生涯現役グラビア宣言。「いつでも水着になれる準備をして生活している」といい、ポールダンスで研ぎ澄まされた肉体は体脂肪率9％。「甘いものが大好きで全然気にせず食べていますけど、減らしすぎると風邪をひきやすくなるんで2桁に」と語った。

30回目を迎えたカンコレに、熊田は15回目の登場。関係者から“レジェンド”とも呼ばれているが、「光栄すぎます。コートを脱いで水着を脱いでいくときに、初めは『えー』ってなってましたけど、回を重ねていくごとに『あ、熊田はあれか』みたいになってきている。でも、それが恒例になって、カンコレといえば熊田もいるってイメージがつくといいな」と笑顔で受け入れていた。