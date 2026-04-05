Ｊ１福岡が敵地で今季初の９０分勝利をつかんだ。５日に行われた明治安田Ｊ１百年構想リーグＷＥＳＴ第９節でアウェー広島戦（Ｅピース）に臨み、１―０で勝利。最下位に低迷していたチームが浮上への足がかりとなる勝ち点３を手にした。広島相手のリーグ戦勝利は、２０２１年４月のアウェー戦以来となった。

試合は前半１６分に動いた。サイドからの攻撃でチャンスをつくり、ＤＦ辻岡佑真のクロスにＭＦ橋本悠が頭で合わせて先制。練習で積み重ねてきた形からゴールをこじ開けた。

その後は広島に押し込まれる時間帯が続いたが、最後まで集中を切らさず対応し、その１点を守り切った。今季初の無失点で試合を締めくくったことも、大きな収穫となった。

守備では苦しい時間帯もあったが、全体で粘り強く対応した。塚原真也監督は「９０分での勝利がなかったので、それを目指した。シュートも多く打たれたが、全員が泥臭く守り切った」と振り返り「練習してきた形で奪ってカウンターにつなげられた」と一定の手応えを口にした。一方で「決めきるところはまだ足りない」とも指摘し、複数回あった好機を仕留め切れなかった点を課題に挙げた。

決勝点の橋本は「練習通りの形。日頃の積み重ねが結果につながった」と振り返り「常に準備はしていた。先制点の重要性を改めて感じた」と手応えを口にした。さらに「コミュニケーションが増えて、誰が出ても同じように戦える感覚がある」とチームの変化にも言及。「９０分集中してやれば、どんな相手でも勝てる」と前を向いた。

無失点での勝利、そして今季初の９０分勝利。苦しい序盤戦を戦ってきたチームにとって、苦手としてきた相手を敵地で破った意味も含め、次につながる内容と結果を伴った一戦となった。