「今日好き」かなりのカップル、ステージ上で頬キス 恋人繋ぎでラブラブオーラ全開ランウェイ【関コレ2026S/S】
【モデルプレス＝2026/04/05】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた河村叶翔（かなと）と相塲星音（りのん）が5日、京セラドーム大阪で開催のファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER」（以下、関コレ）に出演した。
【写真】「今日好き」交際11ヶ月超の美男美女カップル、ステージ上でキス
河村と相塲は、恋人繋ぎでステージに登場。ランウェイトップでは相塲が自身の頬を指さし、河村がキス。その後も笑顔でハートポーズを決めるなど、ラブラブオーラ全開のランウェイとなった。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。2人は「マクタン編」でカップル成立となった。
「関コレ」は2011年に誕生し、京セラドーム大阪で年に2回開催しているファッションとエンターテインメントのイベント。30回目の開催となる今回は、大友花恋・渡辺美優紀らモデル、しなこ・ヘラヘラ三銃士らクリエイターが集結するほか、小林幸子・YUMEKIらも登場する。さらにKISS OF LIFE・CLASS SEVEN・Novelbright・山本彩らがライブパフォーマンスも展開。MCは朝日奈央、ぺこぱが務める。（modelpress編集部）
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◆「今日好き」かなりのカップル、ラブラブオーラ全開ランウェイ
河村と相塲は、恋人繋ぎでステージに登場。ランウェイトップでは相塲が自身の頬を指さし、河村がキス。その後も笑顔でハートポーズを決めるなど、ラブラブオーラ全開のランウェイとなった。
◆2011年誕生「関コレ」30回目の開催
「関コレ」は2011年に誕生し、京セラドーム大阪で年に2回開催しているファッションとエンターテインメントのイベント。30回目の開催となる今回は、大友花恋・渡辺美優紀らモデル、しなこ・ヘラヘラ三銃士らクリエイターが集結するほか、小林幸子・YUMEKIらも登場する。さらにKISS OF LIFE・CLASS SEVEN・Novelbright・山本彩らがライブパフォーマンスも展開。MCは朝日奈央、ぺこぱが務める。（modelpress編集部）
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