お笑いコンビ「キングコング」の西野亮廣（45）が5日に公式X（旧ツイッター）を更新。映画「えんとつ町のプペル〜約束の時計台〜」が苦戦していることを受け、続けている“ドブ板営業”を笑う声について言及した。

3月27日から公開がスタートした同作品だが、西野は「初日の動員数に関しては前作よりは良くなかったです。前作は1位が『鬼滅の刃』で2位が『ポケモン』で、プペルは3位スタートだったのですが、今回は4位スタートです」と報告。前作は興行収入27億円のヒットを記録したが、今作は苦戦しているといい、ネット上では揶揄（やゆ）する投稿が多く寄せられていた。

そんな中、西野は上映館と時刻を指定し「お客さんと一緒に映画を観る」という運動を実施中。ファンに来場を呼びかけ、スクリーンが満員になることもあるが、一部で「そこまでやる?」といった声が。

西野は「たったこれだけのことで一人でも多くの方に『映画 えんとつ町のプペル 〜約束〜』を観ていただけるもんなら安いもんだわ」とし「今日もやるぞー。やれる努力は全部やる！」と一蹴していた。