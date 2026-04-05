アイドルグループ・乃木坂46の川粼桜さん（22）が、2026年4月14日に発売する1st写真集（撮影：須江隆治、税込2855円）のタイトルが「エチュード」に決まり、カバー4種（通常版、楽天ブックス限定版、セブンネットショッピング限定版、Sony Music Shop限定版）が公開されました。



【写真】撮影場所はニースの海。アンニュイな表情の川粼桜さん

さくたんこと川粼さんの初写真集の撮影地は、かねてより憧れていたフランス。ニースとパリという気候や雰囲気の異なる2都市での撮影を通じて、これまでにない多彩な表情を引き出しています。写真を「撮影の時系列順」に構成することで、だんだん心が解けていき、自分自身を解放していく様子が自然に伝わる内容に。今まで見たことがなかった表情が収められています。



私服姿や、ドレスに身を包み凜とした表情を見せる姿、カメラを意識せず顔をくしゃくしゃにして笑う姿、すっぴんで物思いにふける姿など、大人びた一面と無垢な一面、その振り幅に魅了される、22歳の彼女を切り取った写真集となっています。



通常版カバーは憧れのパリで、最終日の朝に撮影された写真。桜色のドレスに身を包み、朝日を浴びて振り返る大人っぽい一枚です。楽天ブックス限定版カバーはニースの海の上で撮影された一枚。アンニュイな表情でこちらを見つめてくるカットです。セブンネットショッピング限定版カバーはニースの早朝に撮影された写真。弾んだ気持ちが伝わってくる、笑顔のカットです。Sony Music Shop限定版カバーは、念願だった、パリのスケートリンクで滑ることのできた時のカット。夕日を浴びて、神々しい表情をしている写真です。