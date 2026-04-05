TBS篠原梨菜アナウンサー（29）が5日、同局ラジオ「爆笑問題の日曜サンデー」（日曜後1・00）に新アシスタントとして初出演した。

「爆笑問題」太田光から、「しのりーな！セニョリータ！」と呼びかけられ、「マルゲリータ！」と元気よく返答。さらに太田から「今日の調子はどうですか？」と振られると、「今日はまずは新馬戦なので、ゲートをうまく出ます」と、実況を担当する競馬にかけてやりとりし、仕込みはバッチリだった。

今後も競馬にまつわる表現で絡みを続ける予定だという。「だんだん（ネタが）なくなってきたら、プールに通い出したりする。坂を駆け上がったり」と、競走馬のプール調教や坂路調教を連想させて、意気込みを語った。

篠原アナは3月まで4年間、アシスタントを務めた山本恵里伽アナからバトンを受けての新担当となった。“デビュー戦”には、大先輩も激励に訪れたという。「安住（紳一郎アナ）さんもいらして、びっくりして」。田中裕二は「“今日からなんでしょ？今日からなんでしょ？”って。“そうなんです”って言ったら、“イヒュッ！イヒュッ！イヒュッ！”って、よく分からないリアクションだったよね」とぶっちゃけていた。

田中はさらに「若林さんもサンジャポの反省会が終わって、そのまますぐ来てくれました」とも明かした。同期の若林有子アナからもエールを送られたといい、篠原アナは「5分前くらいにね、慌ててダッシュで駆け込んで、応援して（くれた）」と感謝していた。

篠原アナは東大法学部卒業後、19年に入社。同期には若林アナのほか、近藤夏子アナ、渡部峻アナがいる。