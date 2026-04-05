話題の『ラヴ上等』“Baby”鈴木ユリア、”ウェスタンスタイル”で登場 ドームでランウェイ【関コレ】
「Netflix」のリアリティシリーズ『ラヴ上等』に出演する“Baby”こと鈴木ユリア（26）が5日、京セラドーム大阪で開催された『KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER』（関コレ）に登場した。
【写真】”ヤンキーファッション”でさっそうとランウェイを歩く鈴木ユリア
『ラヴ上等』は、日本初・ヤンキーの男女たちが血の気たっぷりに繰り広げる純愛リアリティショーとして話題を集めた。鈴木はシーズンの最終回でつーちゃん（塚原舜哉）とカップルになった。
『関コレ』では、カウボーイハットを被ったウェスタンスタイルで登場した鈴木。トップでは顎に手を当てたクールなポーズを決めた
『関コレ』は「大阪から世界へ発信する関西の文化イベント」をテーマに2010年に誕生。アーティストのライブ、タレントやモデルによるファッションショーなどが催されるエンターテインメントイベントとなっており、今回で30回目を迎える。
Novelbrightや山本彩、CLASS SEVENらによるパフォーマンスが行われるほか、ファッションステージには、モデルやアイドル、アスリート、YouTuberなどが秋冬ファッションに身を包む。
【写真】”ヤンキーファッション”でさっそうとランウェイを歩く鈴木ユリア
『ラヴ上等』は、日本初・ヤンキーの男女たちが血の気たっぷりに繰り広げる純愛リアリティショーとして話題を集めた。鈴木はシーズンの最終回でつーちゃん（塚原舜哉）とカップルになった。
『関コレ』は「大阪から世界へ発信する関西の文化イベント」をテーマに2010年に誕生。アーティストのライブ、タレントやモデルによるファッションショーなどが催されるエンターテインメントイベントとなっており、今回で30回目を迎える。
Novelbrightや山本彩、CLASS SEVENらによるパフォーマンスが行われるほか、ファッションステージには、モデルやアイドル、アスリート、YouTuberなどが秋冬ファッションに身を包む。