◇明治安田J1百年構想リーグ 神戸 4―1 岡山（2026年4月5日 JFE晴れの国スタジアム）

神戸が今季最多得点で3連勝を手にした。敵地で岡山に4―1と圧勝。その先制点を呼び込んだのが2月13日・長崎戦以来のスタメン復帰となったDF酒井高徳だった。

「久々だったのでシンプルにキツかった」と笑ったものの、開始8分に狙い澄ました低弾道クロスで先制のオウンゴールを誘発。「狙い通りGKとDFの間に速いボールを入れました。DF視点で入れられると嫌なところにボールを入れました」とベテランらしい冷静さを見せた。

スキッベ監督が「神戸のクオリティーを体現してくれている」と称える一方、酒井自身は後半の戦い方に厳しい。選手層の底上げは認めつつも「ルカオが（後半に）入ってきた時、どう抑えて、どう流れを持っていかれないようにするかはテーマだった。そこがあまりうまくできませんでした。自分たちのラインが低くなったり、狙いどころがはっきりしなくてズルズルといかれた」。特に失点した後半20分前後の戦い方に苦言を呈した。

次戦・名古屋戦が終わればACLE準々決勝のため、集中開催の地サウジアラビアへ向かう。アジア制覇を掲げる中、闘将は「もっと強度が求められる」とあえて気を引き締めた。