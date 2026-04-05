「巨人３−２ＤｅＮＡ」（５日、東京ドーム）

今季初登板となった巨人のライデル・マルティネス投手が２点リードの九回に登板。一打同点の状況まで追い込まれるも何とかリードを守って、今季初セーブを挙げた。

先頭の牧に安打を許すと、２死から宮崎には右翼線へ適時二塁打を浴びた。なおも２死二塁と一打同点のピンチで蝦名を迎えたが、フォークで空振り三振。ヒヤリとしたが、最後は勝利で締めくくった。

マルティネスは３月のＷＢＣにキューバ代表として参加。開幕直前の来日となったため、開幕には間に合わなかったが、ライブＢＰ、２軍での登板と段階を踏んで今カードから１軍に昇格していた。

試合後には「感覚自体は悪くなかった。変わらず調子は状態いいと思うんで、１００％だと思ってください」と現状の状態を説明。「とにかく試合に勝つこと、この３連戦の勝ち越し。そこだけ考えてましたね」と勝利だけを求めて腕を振った。

また七回、大城の逆転３ランには「ブルペン陣はみんな盛り上がりました」と明かし、「普段から試合の展開関係なく自分のルーティンでやっている。今日もちゃんと自分の準備をしてましたし、ホームランでスイッチが入ったというよりは、普段通りスイッチを入れていました」と振り返った。

通算２５０セーブまではあと３７となった。