人気歌舞伎俳優の尾上右近が”待望”の弟子との２ショットを披露した。

５日までにインスタグラムで「お知らせです！チーム右近に待望のお弟子さんが来ました！私の師匠の七代目菊五郎の門下となり、僕に師事という形での入門です！ その名も、尾上音海（おのえおとみ）！」と新弟子を紹介。スーツ、衣装姿の２ショットをアップした。

続けて「本名である海音というお名前に音羽屋の『音』の字が入っているのも、不思議なご縁を感じずにはいられません！本名を逆さにして音海というお名前を考えさせていただきました！」と由来を明かし、「礼儀礼節を大切に、役者としての志を持って、共に夢を追う仲間になっていって欲しいと思っています！」と弟子への思いを記した。

最後に「皆様におかれましては、新たなチームメイトである尾上音海を何卒ご後援下さいますよう、宜しくお願い致します！」と締めくくった。

この投稿には「新たなステージの扉が開いた」「とうとう、師匠としてお弟子さんを迎えられる日が来るとは…！」「本当に御縁がある方」「お気張りやすぅ」「ご活躍楽しみですね〜」「チーム右近ファイト」などの声が寄せられている。