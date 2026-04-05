ゆきぽよ、ミニ丈ドレスで美脚披露 サプライズ登場に「いつ見ても可愛い」「オーラすごい」と反響【関コレ2026S/S】
【モデルプレス＝2026/04/05】タレントのゆきぽよが5日、京セラドーム大阪で開催のファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER」（以下、関コレ）に出演した。
【写真】29歳ギャル、美脚披露
「輝かしい夢（Brilliant Dream）」をコンセプトに掲げるシャンパンブランド「Le Reve」スペシャルステージに、サプライズ登場したゆきぽよ。純白のミニ丈ドレスで美しいスタイルを披露し、会場からは歓声が上がった。
ネット上では「いつ見ても可愛い」「オーラすごい」「豪華」「美しい」などと反響が寄せられている。
「関コレ」は2011年に誕生し、京セラドーム大阪で年に2回開催しているファッションとエンターテインメントのイベント。30回目の開催となる今回は、大友花恋・渡辺美優紀らモデル、しなこ・ヘラヘラ三銃士らクリエイターが集結するほか、小林幸子・YUMEKIらも登場する。さらにKISS OF LIFE・CLASS SEVEN・Novelbright・山本彩らがライブパフォーマンスも展開。MCは朝日奈央、ぺこぱが務める。（modelpress編集部）
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◆ゆきぽよ、美脚披露ミニ丈ドレス姿
「輝かしい夢（Brilliant Dream）」をコンセプトに掲げるシャンパンブランド「Le Reve」スペシャルステージに、サプライズ登場したゆきぽよ。純白のミニ丈ドレスで美しいスタイルを披露し、会場からは歓声が上がった。
◆2011年誕生「関コレ」30回目の開催
「関コレ」は2011年に誕生し、京セラドーム大阪で年に2回開催しているファッションとエンターテインメントのイベント。30回目の開催となる今回は、大友花恋・渡辺美優紀らモデル、しなこ・ヘラヘラ三銃士らクリエイターが集結するほか、小林幸子・YUMEKIらも登場する。さらにKISS OF LIFE・CLASS SEVEN・Novelbright・山本彩らがライブパフォーマンスも展開。MCは朝日奈央、ぺこぱが務める。（modelpress編集部）
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