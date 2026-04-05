フリーアナウンサーで女優の田中みな実（39）が4日放送のTBSラジオ「田中みな実 あったかタイム」（土曜後6・30）に出演。最近の悩みを明かした。

田中はゲスト「ドランクドラゴン」鈴木拓とトークを展開。鈴木は番組に米粉のまんじゅうを差し入れたそうで、その際に田中から「米粉なんだ」と言われたことに「うわ〜と思った」と言及。田中に他意はなく、「最近うちのマネジャーさんがグルテンフリー始めたから、マネジャーさんも食べられるなと思って“これ米粉なんだ”って言っただけよ？」と説明するも、鈴木は「それでもあんだけドキッとするんですから」と返した。

田中は鈴木の言い分を「分かる」とした上で、「やっぱり年齢とともに圧がどんどん強くなっていっちゃって。自分ではそんな意図してないわけじゃん。“え、何これ、米粉？”とか言ってないのに。“米粉なんだ”って言っただけで相手をドキッとさせちゃうことでしょ？」と悩みを明かした。

続けて「20代前半の男の子にはさ、私の発言って多分“米粉まずかったかな？”って思わせちゃうんだろうなと思って。その先も言わないとだね。“米粉なんだ。うれしい”って」と打ち明けると、鈴木は「田中さんは柔らかい感じで言っていたけど。何らかの圧力がかかったと思われるんですかね。言葉の変換が何でも嫌味に聞こえちゃう」と指摘していた。