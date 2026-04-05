MLB公式Instagramは4月1日に投稿を更新し、ドジャースの大谷翔平（31）がガーディアンズ戦で見せた、二刀流ならではのワンシーンを動画で公開した。大谷は同戦で6回1安打無失点、6奪三振で今季初勝利を挙げており、投稿では投手としてイニングを終えた直後、次の攻撃で自分が先頭打者だったことに気づいて、慌ててベンチへ戻る場面が紹介されている。

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動画では、ユニホーム姿の大谷がマウンドを降りてベンチ方向へ歩き出したあと、はっとしたように振り返って足早に戻っていく。画面には「Shohei forgot he was leading off the inning」のテロップが重なり、投稿文にも「Two-way problems for Shohei Ohtani」と添えられており、投打を一人で担う大谷らしい愛嬌たっぷりの瞬間になっている。

ガーディアンズ戦で今季初めての投打同時出場を果たし、勝利投手になったドジャース・大谷＝ロサンゼルス（共同）

この投稿には、Instagramユーザーから「二刀流ならではの現象やな！」「忙し 忙し」「ピッチャーの事で頭いっぱい」「可愛いー」といった、思わず頬が緩む声が寄せられている。