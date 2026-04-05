食べる前に水を飲む人、飲まない人。食べる量＆ダイエットへの影響は？
食事の前に水を飲む習慣がある人もいれば、特に意識せずそのまま食べ始める人もいるでしょう。どちらも日常的な行動ですが、この違いが食べる量やダイエットに影響することはあるのでしょうか？今回は、食前の水分補給と食事量やダイエットとの関係について紹介します。
食前の水分補給は満腹感に影響することも
食事の前に水を飲むことで、胃の中にある程度のボリュームが生まれ、食事のスタート時点で空腹感がやわらぐことがあります。その結果、食べ始めてからの量が自然と落ち着くと感じやすいでしょう。
飲まない場合は空腹のまま食べ始めることに
一方で、食前に水分をとらずに食事を始めると、強い空腹感のまま食べ進めることになります。中には最初の一口から食べるペースが速くなりやすいと感じる人もいるでしょう。
ただし、必ずしも食べる量が増えるわけではなく、食事内容やその日の体調によっても変わるため、一概に決まるものではありません。
大切なのは“取り入れ方とタイミング”
実際には、食前に水を飲むかどうかだけで食事量が大きく変わるわけではなく、食べ方や生活習慣との組み合わせが影響します。例えば、食事の直前に少量の水をとる、ゆっくり食べることを意識するなど、複数の要素が重なって食事量の調整につながることもあるでしょう。また、水を飲みすぎることで食後に違和感を覚える場合もあるため、自分に合った量やタイミングを見つけることも大切です。
食前に水を飲む習慣も飲まない習慣も、どちらが正しいとは言い切れません。ただ、食べる量やダイエットという観点では、こうした小さな行動の違いが影響する可能性も。無理のない範囲で取り入れ方を調整して、食習慣を見直すきっかけにしてみてください。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事は食行動および栄養学に関する一般的な知見を参考に編集部が構成しています
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