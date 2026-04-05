おしゃれのつもりが“おば見え”。今すぐ見直したい「時代遅れになりやすい春ブラウス」３選
春コーデに欠かせないブラウス。軽やかで華やかな印象をつくりやすい一方で、選び方を少し間違えるだけで、全体がどこか“ひと昔前”に見えてしまうこともあります。特に大人世代の場合は、“甘さのさじ加減”と“全体のバランス”が印象を大きく左右するポイント。今回は、今の空気感に合ったブラウス選びを、具体的な視点で整理します。
▲フリル過多・きれいめ寄りすぎ・コンパクトすぎ。この３つが“古く見える原因”
フリルや装飾が多すぎるデザイン
フリルやギャザーがたっぷり入ったブラウスは、一見華やかで春らしい印象。ただ、装飾が多すぎると視線が上半身に集中しすぎてしまい、コーデ全体のバランスが重く見えやすくなります。
とろみ素材の“きれいめ寄りすぎ”
とろみ素材のブラウスは大人世代の定番ですが、上下ともにきれいめでまとめてしまうと、少し前のコンサバな印象に寄りがちです。特に細身パンツやパンプスと合わせると、整いすぎて“無難”に見えてしまうことも。
今は、きれいめアイテムにほんの少しカジュアルを混ぜるのが正解。例えば、落ち感のあるブラウスにセミワイドパンツやローファーを合わせるだけで、抜け感が生まれ、自然と今のバランスに整います。
コンパクトすぎるシルエット
体にぴったり沿うコンパクトなブラウスは、きちんと見える一方で、全体のシルエットが詰まって見えやすいのが難点。特に丈が短くウエスト位置が強調されるデザインは、余裕のない印象につながってしまうでしょう。
今季は、少しゆとりのあるシルエットが主流。体のラインを拾いすぎないサイズ感や、空気を含むような落ち感のある素材を選ぶことで、コーデ全体に“抜け”が生まれます。頑張りすぎないバランスこそが、今っぽさの鍵です。
▲甘さを“整える”。軽さと抜けを意識するだけで、コーデは今のバランスに
ブラウスは印象を大きく左右するアイテムだからこそ“整える”意識が大切。装飾・素材・シルエットの３つを少し見直すだけで、コーデはぐっと今の空気感に近づきます。＜text：ミミ 監修：YOMI（パーソナルスタイリスト）＞ ※画像は生成AIで作成しています
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