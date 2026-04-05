◇プロ野球 セ・リーグ 巨人 3-2 DeNA(5日、東京ドーム)

7回途中2失点で敗戦投手となったDeNA・石田裕太郎投手が試合を振り返りました。

6回まで無失点と巨人打線を抑え込んだ石田投手ですが、7回にピンチを招き降板すると代わった伊勢大夢投手が逆転弾を被弾。自身に黒星が付き開幕2連敗となるも、試合後には「勝ち負けはしょうがないので切り替えるしかない」と前を向きます。

「前回同様、真っすぐはいい強さで投げられた。変化球もしっかり投げられたので良かった」と登板内容には手応え。

2戦続けて試合を作るも勝ち星が付かない状況ですが、「1年間は長いと思うしまだ始まったばかり。そこよりもしっかりいいピッチングを続けてできたので、次は投げきれるように頑張りたい」と切り替えを強調しました。

この日投げ合い7回1失点で勝ち投手となった巨人・井上温大投手には「めっちゃいいピッチャー」と話し、「打席に立っていてもストレートなどが強いし、同級生なのでできたら投げたくない(笑)」とコメント。同じ24歳同士での今後の投げ合いにはジョークを飛ばします。

そして「打席などで球の勢いを見て『ああいうピッチャーがいいピッチャーなんだな』と感じたし、どこかでまた投げ合えたら次は勝ちたい」と闘志を燃やしました。